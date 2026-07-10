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전국 시도교육감 "초중등 교부금 허무는 개편 반대…20.79% 유지해야"

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  • 전국시도교육감협의회가 10일 교부금 개편 반대 성명을 냈다
  • 정부의 교육투자 확대는 공감하나 초중등 재정 전용은 반대했다
  • 내국세 연동률 유지와 실질 협의 절차 마련을 정부에 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지방교육재정교부금 개편 대응 긴급회의 개최
"다른 교육영역 투자는 별도 재원으로 해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 전국 시도교육감들이 정부의 유아교육·고등교육·평생교육 투자 확대 방향에는 공감하지만 초·중등 교육재정을 덜어 다른 교육 영역에 투입하는 방식의 지방교육재정교부금 개편은 옳지 않다고 규탄했다.

전국시도교육감협희회는 10일 오전 세종시 교육감협 사무국에서 지방교육재정교부금 개편 대응을 위한 시도교육감 긴급회의를 열고 이 같은 내용의 '미래교육의 안정적 발전을 위한 지방교육재정교부금 수호 성명서'를 발표했다.

정근식 대한민국교육감협의회장이 11일 세종시 교육감협 사무국에서 지방교육재정교부금 개편 대응을 위한 시도교육감 긴급회의를 주재하고 있다. [사진=교육감협]

이번 회의는 지난 8일 기획예산처와 교육부가 주관한 지방교육재정교부금 개편 토론회 이후 시도교육청의 공동 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 7월 중순 예정된 국가재정전략회의를 앞두고 교부금 개편안에 대한 반대 입장을 공식화하려는 취지다.

정부는 학령인구 감소를 이유로 지방교육재정교부금 산정 방식을 현행 내국세 연동 방식에서 경상성장률 연동 방식으로 바꾸는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

교육감협은 성명서에서 정부의 유아교육·고등교육·평생교육 투자 확대 방향 자체는 환영한다고 했다. 다만 이는 현행 내국세 연동률 20.79%를 허무는 방식이 아니라 별도의 안정적 재원 확보와 지방자치단체·교육청·대학이 함께하는 구체적 협력 청사진 위에서 추진돼야 한다고 강조했다.

교육감협은 "시도교육청은 이미 영유아교육과 평생교육 영역에 상당한 규모의 재원을 투입하고 있고 고등교육에도 일정 부분 기여하고 있다"며 "초·중등 교육재정의 몫을 추가로 덜어내 이들 영역에 투입하겠다는 것은 교육 전반의 동반 성장이 아니라 한쪽의 기반을 허물어 다른 쪽을 세우는 방식"이라고 지적했다.

이어 "영유아, 학교 밖 청소년, 고등·평생교육까지 책임의 범위를 넓히려면 그 책임을 누가 어떤 권한과 재정, 제도로 감당할 것인지에 대한 국가적 합의가 먼저 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.

교육감협은 교육재정이 단순한 재정 효율성의 문제가 아니라 헌법적 가치의 문제라고 봤다. 교부금 산정 방식이 매년 재정당국의 재량적 판단과 협의에 좌우되면 교육재정의 안정성이 그해 국가 재정 형편에 따라 흔들릴 수 있다는 이유에서다.

교육감협은 학령인구 감소도 교육재정 축소의 직접적 근거가 될 수 없다고 주장했다. 교직원 인건비와 학교 운영비, 시설 안전·관리비 등 교육비의 상당 부분은 학생 수가 아니라 학교와 학급 단위로 발생하는 고정비용이라는 설명이다.

교육감협은 "병력이 감소한다고 국방비를 단순히 줄일 수 없듯 학령인구 감소를 교육재정 축소의 직접적 근거로 삼는 것은 단순한 산술로 복잡한 교육 현실을 재단하겠다는 것과 다르지 않다"며 "학생 개개인에게 더 질 높은 맞춤형 교육을 제공해야 할 시점에서 교육재정을 줄이는 것은 미래교육을 포기하겠다는 뜻"이라고 비판했다.

교육청 재정에 여유가 있다는 주장에도 반박했다. 교육감협은 시도교육청 적립기금이 4년 만에 21조4000억원에서 3조원으로 85.9% 급감했다고 설명했다. 담배소비세 일몰과 고등·평생교육지원특별회계 전출, 고교무상교육 부담 전가, 재정분권 영향까지 고려하면 2027년 이후 매년 최대 8조8000억원의 재원이 추가로 줄어들 수 있다는 게 교육감협의 주장이다.

교육감협은 교원단체와 학부모단체 등 교육계도 교부금 개편 반대에 한목소리를 내고 있다고 강조했다. 특히 학령인구 감소가 두드러진 지역일수록 재정 여건 악화가 학교 운영의 근간을 흔들고 지역 교육 기반 위축으로 이어질 수 있다고 우려했다.

교육감협은 정부에 내국세 연동률 20.79% 유지, 교부금 개편에 대한 시도교육청과의 실질적 협의 절차 마련, 교육재정 논의에서 교육의 본질적 가치 고려 등을 요구했다.

정근식 대한민국교육감협의회 회장(서울시교육감)은 "50년 넘게 대한민국 공교육을 지탱해 온 지방교육재정교부금 제도가 지금 중대한 전환점에 놓여 있다"며 "정부와도 충분히 대화하겠다. 그러나 아이들의 배움과 성장에 필요한 교육재정만큼은 결코 흔들려서는 안 된다"고 말했다.

jane94@newspim.com

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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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