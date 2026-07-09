창원시, 유니세프 아동친화도시 재인증…"아동 권리 보장 도시"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 9일 유니세프로부터 아동친화도시 재인증을 받고 향후 4년간 아동권리 정책의 국제적 공신력을 확보했다.
- 시는 2021년 첫 인증 이후 아동 참여 확대와 관련 조례 정비, 아동의회 운영 등으로 유엔아동권리협약 기준을 충족해 재인증에 성공했다.
- 시는 재인증을 계기로 2026~2029년 제2기 아동친화도시 기본계획을 추진하며 아동 권리·안전·양육·미래 보장을 4대 목표로 생활 밀착형 정책을 확대한다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 유니세프로부터 아동친화도시 인증을 다시 받으며 향후 4년간 아동 권리와 아동 중심 정책 추진의 국제적 공신력을 확보했다.
시는 9일 유니세프 한국위원회로부터 '아동친화도시(Child Friendly City)' 인증 갱신을 최종 획득하고 인증서와 현판을 전달받았다고 밝혔다. 이번 인증으로 시는 유엔아동권리협약을 기준으로 아동 권리가 보장된 도시로 재차 확인됐다.
아동친화도시는 유엔아동권리협약의 정신에 따라 아동의 권리가 충분히 보장되고 아이들이 생활하기에 적합한 환경을 갖춘 지방자치단체에 대해 유니세프가 엄격한 심사를 거쳐 부여하는 제도다. 시는 2021년 최초 인증 이후 4년 만에 재인증에 성공했다.
시는 첫 인증 이후 아동 권리 기반 행정 체계를 정비하고 아동의 실제 참여를 확대하는 정책을 추진해 왔다. 아동 관련 조례를 손질하고 아동 참여 원탁토론회, 아동의회 운영 등을 통해 아동 의견을 정책 과정에 반영해 온 점이 이번 종합 평가에서 주요한 판단 요소로 작용한 것으로 시는 보고 있다.
시는 재인증을 계기로 '제2기 아동친화도시 조성 기본계획(2026~2029년)'을 본격 추진한다. 시는 '아동의 오늘을 지키고 내일을 여는 아동중심도시 창원'을 비전으로 제시하고 ▲아동의 권리가 보장되는 도시 ▲아동 안전을 우선하는 도시 ▲아동을 양육하기 좋은 도시 ▲아동이 미래를 꿈꿀 수 있는 도시를 4대 목표로 설정했다.
주요 추진 방향으로는 학교와의 연계를 강화해 아동이 정책 수립 과정에 직접 참여할 수 있는 소통 창구를 넓히고 돌봄·교육·안전망을 재정비해 아동과 보호자가 체감할 수 있는 정책을 확대한다는 방침이다. 시는 관련 부서와의 협업을 통해 생활 밀착형 아동 정책을 단계적으로 구체화할 계획이다.
강기윤 시장은 "이번 인증 갱신은 창원시의 아동 정책이 독자적이고 지속 가능한 모델로 자리 잡고 있다는 의미가 있다"며 "모든 아동이 존중받고 안전하게 성장할 수 있는 아동친화도시를 만들기 위해 시정 전반에서 노력을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com