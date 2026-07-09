대전노동청, 충남 식품·공중위생업소 노동법 컨설팅

AI 핵심 요약beta
- 대전고용노동청이 9일 충남 식품·공중위생업 점검에 나섰다.
- 7월부터 11월까지 15회 순회 합동컨설팅을 실시한다.
- 1220곳 대상 노동법 교육과 자가진단을 진행했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지방고용노동청이 충남도, 도내 15개 시·군과 함께 식품·공중위생업 사업장을 대상으로 노동관계법 준수 여부 점검과 컨설팅에 나선다.
대전고용노동청은 7월부터 11월까지 충남지역 식품·공중위생업 사업주를 대상으로 '순회 합동 컨설팅'을 총 15회 실시한다고 9일 밝혔다.
|대전지방고용노동청 로고 [사진=노동청 홈페이지 캡쳐]
이번 컨설팅 대상은 충남도와 15개 시·군이 섭외한 식품·공중위생업 사업장 1220곳이다. 각 시·군별로 마련된 장소에서 사업주 준수사항 안내, 기초 노동법 교육, 자가진단 컨설팅 등이 진행된다.
컨설팅에 참여하지 않은 상시 30인 미만 식품·공중위생업 사업장에 대해서는 하반기 중 근로감독관이 직접 방문하는 기초 노동질서 점검도 병행한다. 점검은 노동관계법령 준수 여부 확인을 중심으로 이뤄질 예정이다.
이번 합동 컨설팅은 중앙정부와 지방정부 간 노동감독 협업체계 구축 차원에서 추진된다. 오는 12월 8일 '노동감독관 직무집행법' 시행으로 지방정부에 대한 감독 권한 위임이 추진되는 데 따른 사전 협력 성격이다.
앞서 지난 5월 열린 대전·충청·세종권역 지방노동감독협의회에서는 지방노동관서와 지방정부 간 협력 방안이 논의됐고 기초 노동질서 확립을 위한 합동 컨설팅 추진이 포함됐다.
마성균 대전고용노동청장은 "이번 컨설팅이 지방노동관서와 지방정부 간 협력체계를 강화하는 계기가 될 것"이라며 "식품·공중위생업 종사 근로자의 권리 보호와 사업주의 노동관계법 준수 인식 제고에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
gyun507@newspim.com