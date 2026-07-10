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미·이란 이틀째 교전 속 증시는 상승…시장 "확전 제한" vs "이란, 판 키우는 오판"

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  • 미국과 이란이 8~9일 교전을 이어가는 가운데
  • 국제 유가 하락·미·유럽 증시 상승으로
  • 시장에서는 확전 자제 기대가 반영됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유가 하락·증시 상승
확전 제한 기대 확산

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국과 이란이 이틀 연속 교전을 벌이면서 중동지역 긴장이 다시 고조되고 있는 가운데, 국제 금융시장은 양측의 확전 가능성을 낮게 보는 쪽에 베팅하는 모습이다. 9일(현지시간) 국제 유가는 하락하고 유럽과 미국 증시는 상승하는 등 확전 리스크가 완화될 것이라는 기대가 반영되고 있다. 다만 일각에서는 이란이 호르무즈 해협을 둘러싼 주도권 약화를 우려해 '판을 과하게 키우는(overplaying its hand)' 오판을 하고 있으며, 이로 인해 확전 가능성도 여전히 남아 있다는 지적이 나온다.

◆ 시장은 '확전 자제'에 베팅

이날 오후 3시(미 동부시간) 기준 브렌트유는 전장 대비 하락세를 보이며 배럴당 70달러 중반선(약 75달러 후반)에서 거래되고 있다. 뉴욕 증시도 상승 흐름을 이어가며 나스닥 지수를 중심으로 기술주가 강세를 나타냈고, 필라델피아 반도체지수는 오후장에 4% 이상 오르며 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다.

유럽 주요국 증시도 대부분 상승 마감했다. 범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 0.7%대 상승하며 반등했고, 독일 DAX와 프랑스 CAC40도 나란히 1% 안팎 오르며 중동 긴장에도 불구하고 위험자산 선호 심리가 유지되는 흐름을 보였다.

월스트리트저널(WSJ)은 이날 시장의 반응이 "이란이 합의를 요구하며 자신에게 전화를 걸어왔다는 트럼프 대통령의 발언에 따른 것으로, 양국 중 적어도 한쪽, 혹은 양국 모두가 이번 주에 발생한 교전을 끝내기를 선호하고 있음을 시사한다"고 전했다. 트럼프 대통령은 전날 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석 후 워싱턴으로 돌아오는 전용기 에어포스원 내에서 기자들에게 "이란이 조금 전 전화를 걸어왔다"며 "이들은 합의를 간절히 원한다"고 주장했다.

◆ 그러나 중동 현장은 '긴장 고조'

반면 중동 현장의 상황은 시장 기대와는 다른 방향으로 전개되고 있다. 이란이 호르무즈 해협 통제력 약화를 우려하는 가운데 유조선 공격에 나서며 긴장을 끌어올리고 있으며 미국과의 대규모 충돌로 이어질 위험을 키우고 있다는 평가다.

양측은 지난달 체결한 양해각서(MOU)를 통해 휴전과 협상 재개를 모색했지만, 실제로는 공습과 보복 공격이 이어지며 충돌이 재점화되는 양상이다. 미군은 이틀째 이란 전역을 겨냥한 공습을 확대했고, 이란 역시 드론과 미사일을 동원한 대응 수위를 높이고 있다.

◆ '모호한 합의 문구'가 부른 충돌

전문가들은 이번 사태의 근본 원인을 합의의 구조적 모호성에서 찾고 있다. 중동 전문가인 존스홉킨스대 발리 나스르 교수는 뉴욕타임스(NYT)에 "이 합의는 점점 신기루처럼 보이기 시작했다"며 "이란은 미국이 해협 통제권을 빼앗고 레바논에서 이란의 입지를 약화시키며, 향후 더 큰 압박이나 전쟁 재개를 위해 힘을 회복하려 한다는 시각이 있다"고 말했다.

프랑스 국제관계연구소(IFRI) 엘로이즈 파예 연구원은 월스트리트저널(WSJ)에 "이란에게 상당한 양보를 제공한 임시 합의 이후 양측이 다시 충돌한 것은 놀라운 일이 아니다"라며, "합의를 서둘러 체결한 뒤 이제는 실행 단계에서 더 어려운 결정에 직면해 있다"고 지적했다. 전직 미 정보요원 에릭 브루어 역시 WSJ에 "이 MOU는 핵 문제를 피한 것보다, 휴전과 해협 지위, 제재 완화 등 핵심 쟁점에서의 근본적 이견을 덮어버린 것이 더 큰 문제"라고 지적했다.

실제 해상에서도 충돌 요인이 누적되고 있다. 미국은 오만 연안을 통한 우회 항로를 지원하는 반면 이란은 호르무즈 해협에 대한 통제를 강제하려 하고 있다. 이 때문에 호르무즈 해협 통항량은 여전히 전쟁 이전의 3분의 1 수준에 머물고 있다.

◆ 군사행동으로 협상하는 양측

이란 내부에서는 강경론이 힘을 얻고 있다. 이란 내 울트라 강경파들은 오래전부터 협상이라는 아이디어 자체를 비난해 왔기 때문에, 해협 상황을 이유로 양해각서에서 탈퇴해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

이란이 전쟁에서 미국과 이스라엘을 상대로 우위를 점했다고 인식한 점도 이번 충돌 재개의 배경으로 꼽힌다. 수잔 말로니 브루킹스연구소 연구원은 NYT에 "이란은 미국과 이스라엘의 공격을 견뎌냈기 때문에 상당한 자신감을 느끼고 있을 것"이라며 "(최고지도자의) 장례 기간과 맞물린 공격은 정권의 승리 의식을 보여준다"고 지적했다.

네이트 스완슨 전 백악관 국가안보회의(NSC) 이란 담당 국장도 이란의 이런 태도를 "대부분 과시용이라고 본다"며 "트럼프가 하는 행동과 비슷하다. 그는 물리적 행동과 큰소리치는 위협을 통해 협상하고 있으므로, 어떤 면에서 그들은 같은 언어로 대화하고 있는 셈"이라고 말했다.

◆ 시장 낙관 vs 이란의 오판

실제 이란은 트럼프 대통령이 분쟁 장기화를 원치 않고 중간선거를 앞두고 있다는 점을 고려해 확전 가능성이 낮다고 판단하고 있다는 지적이다. 실제 시장의 움직임도 이러한 인식을 반영하고 있다는 평가다.

하지만 이러한 계산이 맞아떨어질지는 불확실하다는 지적도 나오고 있다. 조엘 레이번 허드슨연구소 연구원은 NYT에 "이란은 트럼프를 반복적으로 오판해 왔다"며 "판을 과하게 키우고 있다"고 경고했다.

미 군 당국이 호르무즈 해협의 선박 통항을 개방된 상태로 유지하기 위해 2026년 7월 8일 이란에 대한 공습을 감행한 후, 2026년 7월 9일 이란 차바하르 항구의 한 지역을 보여주는 위성 사진. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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문체위, 축구협회 청문회 22일 개최 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 현안 관련 청문회를 오는 22일 개최하기로 했다. 문체위는 9일 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시 계획서 채택의 건과 서류 제출 요구의 건, 증인 및 참고인 출석 요구의 건을 의결했다. 이번 청문회는 축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영 실태 전반에 나타난 문제점을 국회 차원에서 점검하고, 대한축구협회 정상화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 [사진=로이터 뉴스핌] 이재정 문체위원장은 "대한축구협회의 자율성과 전문성은 존중하되 축구가 가지는 공공성을 감안해 국회의 역할을 뒤로 미룰 수 없었다"고 설명했다. 문체위는 국회법 제65조에 따라 오는 22일 오전 10시 청문회를 개최하기로 했다. 청문회와 관련해서는 총 644건의 서류 제출을 요구하고 제출 기한을 오는 16일 오후 2시까지로 정했다. 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사 등 13명이 채택됐다. 참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 10명이 포함됐다. 다만 청문회가 핵심 관계자들의 출석 회피와 축구협회의 자료 미제출로 '맹탕 청문회'에 그칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 조계원 더불어민주당 의원은 이날 의사진행발언에서 "대한민국 체육계는 대한축구협회의 독단적인 행정과 밀실 감독 선임, 올림픽 본선 진출 실패라는 참담한 결과에도 그 누구 하나 책임 있는 자세를 보이지 않는 모습에 국민적 분노가 극에 달하고 있다"고 지적했다. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 조 의원은 "정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독, 이임생 전 이사 등 사건의 핵심 당사자들이 줄줄이 사임하고 외국으로 도피하는 등의 행보를 보이며 국회 출석 요구를 회피할 가능성이 매우 높아 보인다"고 말했다. 이어 "저희 의원실에서 이번 사태의 진상을 규명하기 위해 수십 건의 자료 제출을 요구했음에도 불구하고 축구협회는 지금까지 단 한 건의 자료도 제출하지 않고 버티고 있다"며 "이는 국회를 무시하는 처사이자 진실을 요구하는 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "오늘 채택될 청문회가 맹탕 청문회로 전락하지 않도록 위원장님께서 엄격하고 단호하게 중심을 잡아달라"고 요청했다. 이 위원장은 이날 청문회 실시 계획서와 서류 제출 요구, 증인 및 참고인 출석 요구 안건을 각각 상정한 뒤 의결했다. oneway@newspim.com 2026-07-09 12:49
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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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