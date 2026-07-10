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[채권/외환] 미·이란 충돌에도 유가 급락…미 국채 금리 내리고 달러 이틀째 약세

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  • 미국이 9일 미·이란 군사충돌과 경제지표 속에 금리 동결 기대가 커지자 국채 가격이 오르고 수익률이 하락했다.
  • 30년물 국채 입찰에 해외 투자자 수요가 2024년 10월 이후 최고로 몰리며 장기 국채 저가 매수가 강화됐다.
  • 국제유가 급락과 연준 추가 금리 인상 기대 약화로 달러화가 이틀째 하락하고 유로·엔·파운드화가 강세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 4.537%·2년물 4.164%…최근 급등 뒤 저가 매수 유입
30년물 입찰 해외 수요 2024년 10월 이후 최고
7월 금리 인상 확률 26%로 하락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 가격이 9일(현지시간) 상승하고 미 달러화는 이틀 연속 하락했다. 미국과 이란이 다시 공격을 주고받으며 지정학적 불확실성이 커졌지만, 국제유가가 장중 고점에서 큰 폭으로 하락하고 미국 경제지표가 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 동결 전망을 뒷받침하면서 최근 급등했던 국채 수익률에 하락 압력이 가해졌다.

이번 주 국채 가격이 큰 폭으로 하락한 이후 10년물과 30년물 수익률이 주요 기준선을 넘어선 점도 저가 매수세를 자극했다. 여기에 미 재무부의 30년물 국채 입찰에서 강한 수요가 확인되면서 국채 가격은 상승폭을 확대했다.

성조기와 5달러 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

이날 뉴욕 채권 시장에서 가격과 반대로 움직이는 미 국채 10년물 수익률은 전 거래일보다 약 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.537%를 기록했다. 10년물 수익률은 전날 7주 만의 최고 수준까지 상승했다.

30년물 국채 수익률은 1.1bp 내린 5.053%를 기록했다. 30년물 수익률 역시 전날 7주 만의 최고치를 기록했다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 3.7bp 하락한 4.164%를 나타냈다. 2년물 수익률은 전날 2주 만의 최고 수준까지 올랐다.

재커리 그리피스 크레디트사이츠 거시경제·투자등급 전략 책임자는 "최근 국채 매도세에 다소 피로감이 나타나고 있다"며 "10년물 수익률은 4.50%를 넘어섰고 30년물 수익률도 5%를 웃돌았다"고 말했다.

이어 "우리는 이 수준을 주요 기준점이자 매력적인 진입 시점으로 판단해왔다"며 "최근 중동 지역의 상황과 연준의 발언을 고려하면 채권시장의 위험은 이전보다 금리 상승과 하락 양쪽에 더욱 열려 있다"고 평가했다.

◆ 미·이란 공격 재개에도 국제유가 급락

투자자들은 이번 주 미국과 이란 간 군사 충돌에 다시 주목하고 있다.

이란군은 미국이 이란 남부 해안 지역과 동부 지역을 공습한 데 대한 대응으로 인접한 걸프 국가들에 있는 미국 군사 기반 시설을 공격했다. 양측의 공격 재개로 체결된 지 3주 된 휴전 합의는 추가적인 압박을 받게 됐다.

그러나 국제유가는 장중 고점에서 하락세로 돌아섰다. 원유 공급 차질 우려보다 높은 에너지 가격과 인플레이션이 세계 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려가 부각된 영향이다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 71.57달러로 2.65% 하락했고, 브렌트유 선물은 2.95% 내린 배럴당 75.72달러를 기록했다.

알론소 무뇨스 해밀턴 캐피털 파트너스 최고투자책임자(CIO)는 "금리 변동성이 매우 크지만 최근 유가가 금리 움직임을 주도해온 만큼 유가와 함께 금리도 상당 폭 하락할 것으로 예상한다"고 말했다.

그는 트럼프 행정부가 전쟁과 관련해 "신속하게 방향을 전환할 의향"을 보이고 있다는 점도 언급했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 중동 지역에서 적대 행위가 재개됐지만 올해 남은 기간 에너지 가격이 지속적으로 상승하지는 않을 것으로 전망했다.

고용 안정·주택 판매 부진…7월 금리 인상 확률 26%로 하락

미국 경제지표는 연준이 적어도 향후 몇 차례 회의에서 기준금리를 동결할 것이라는 전망을 뒷받침했다.

미 노동부에 따르면 7월 4일로 끝난 주의 신규 실업수당 청구 건수는 계절 조정 기준 전주보다 2000건 감소한 21만5000건을 기록했다. 이는 로이터가 조사한 이코노미스트 전망치인 21만8000건을 밑도는 수준이다.

6월 고용 증가세가 급격히 둔화했지만 신규 실업수당 청구 건수는 노동시장이 안정적인 기반을 유지하고 있음을 보여줬다.

주택시장 지표는 연준이 금리 인상을 서두르지 않을 가능성을 시사했다. 지난달 기존주택 판매는 전월보다 2.4% 감소한 연율 409만채를 기록했다. 시장에서는 기존주택 판매가 연율 420만채로 증가할 것으로 예상했다.

이에 따라 시카고상품거래소(CME) 페드워치 도구에서 시장이 반영한 7월 연방공개시장위원회(FOMC)의 최소 0.25%포인트 금리 인상 가능성은 전날 31%에서 26.2%로 낮아졌다. 다만 일주일 전의 18.2%보다는 높은 수준이다.

9월 회의에서 금리가 인상될 가능성은 61.7%로 반영됐다. 이는 전날의 66.6%보다 낮지만 일주일 전의 54.1%보다는 높은 수준이다.

무뇨스는 "연준이 당분간 금리를 동결하고 올해 후반에는 금리를 인하할 가능성도 있다고 본다"며 "기조적인 인플레이션이 연준 목표치인 2%보다 다소 높은 수준에 머물고 있지만 물가 상승세가 크게 재가속하는 모습은 나타나지 않고 있다"고 말했다.

◆ 30년물 국채 입찰 흥행…해외 투자자 수요 2024년 10월 이후 최고

미 재무부가 실시한 220억달러 규모의 30년물 국채 입찰에는 강한 수요가 몰렸다. 앞서 진행된 3년물과 10년물 국채 입찰에서도 견조한 수요가 확인됐다.

30년물 국채의 낙찰 수익률은 5.058%로 시장 예상보다 낮았다. 이는 투자자들이 국채를 매수하기 위해 추가적인 수익률 보상을 요구하지 않았음을 시사한다.

BMO캐피털에 따르면 해외 투자자들의 입찰을 포함하는 간접 낙찰률은 77.7%로 전달에 비해 17.7%포인트 뛰어올랐다. 지난 2024년 10월 이후 최고치다.

◆ 달러 이틀째 하락…유로·엔·파운드 강세

외환시장에서는 미 달러화가 이틀 연속 하락했다. 중동 지역의 지정학적 불확실성이 이어졌지만 국제유가 하락과 연준의 단기 금리 인상 기대 약화가 달러에 부담으로 작용했다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.15% 하락한 100.87을 기록했다.

유로화는 달러 대비 0.19% 상승한 1.1436달러에 거래됐다. 지난달 유럽중앙은행(ECB) 회의에서 정책위원들은 금리 상승에도 인플레이션이 내년까지 목표치를 웃돌 것이라는 전망을 제시받은 것으로 나타났다.

에릭 브레거 실버 골드 불 외환·귀금속 위험관리 책임자는 "시장에 상당한 혼란이 있다는 점은 분명하다"며 "최근 가격의 횡보 흐름은 시장이 현실을 파악하려는 과정으로 볼 수 있지만 시장은 다음에 나오는 뉴스의 분위기에 따라 움직일 것"이라고 말했다.

달러화는 일본 엔화 대비 0.18% 하락한 162.30엔을 기록했다.

일본은행(BOJ)은 이란 전쟁으로 올해 후반 더 많은 기업이 가격 인상에 나설 가능성이 있다며 인플레이션 압력 확대에 경계감을 나타냈다. 이는 일본은행의 추가 금리 인상 근거를 강화할 수 있다는 분석이다.

일본 정부는 통화정책에 대한 정치적 개입 우려가 국채 수익률을 수십 년 만의 최고 수준으로 끌어올린 이후 경제정책 기본 방침에 일본은행의 독립성을 명시적으로 언급할 계획인 것으로 전해졌다.

영국 파운드화는 달러 대비 0.23% 상승한 1.3415달러를 기록했다. 파운드화는 장중 1.343달러까지 오르며 3주 만의 최고치를 새로 썼다.

달러/원 환율은 한국 시간 10일 오전 7시 20분 기준 1507.00원으로 보합에 머물렀다.

koinwon@newspim.com

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문체위, 축구협회 청문회 22일 개최 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 현안 관련 청문회를 오는 22일 개최하기로 했다. 문체위는 9일 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시 계획서 채택의 건과 서류 제출 요구의 건, 증인 및 참고인 출석 요구의 건을 의결했다. 이번 청문회는 축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영 실태 전반에 나타난 문제점을 국회 차원에서 점검하고, 대한축구협회 정상화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 [사진=로이터 뉴스핌] 이재정 문체위원장은 "대한축구협회의 자율성과 전문성은 존중하되 축구가 가지는 공공성을 감안해 국회의 역할을 뒤로 미룰 수 없었다"고 설명했다. 문체위는 국회법 제65조에 따라 오는 22일 오전 10시 청문회를 개최하기로 했다. 청문회와 관련해서는 총 644건의 서류 제출을 요구하고 제출 기한을 오는 16일 오후 2시까지로 정했다. 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사 등 13명이 채택됐다. 참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 10명이 포함됐다. 다만 청문회가 핵심 관계자들의 출석 회피와 축구협회의 자료 미제출로 '맹탕 청문회'에 그칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 조계원 더불어민주당 의원은 이날 의사진행발언에서 "대한민국 체육계는 대한축구협회의 독단적인 행정과 밀실 감독 선임, 올림픽 본선 진출 실패라는 참담한 결과에도 그 누구 하나 책임 있는 자세를 보이지 않는 모습에 국민적 분노가 극에 달하고 있다"고 지적했다. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 조 의원은 "정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독, 이임생 전 이사 등 사건의 핵심 당사자들이 줄줄이 사임하고 외국으로 도피하는 등의 행보를 보이며 국회 출석 요구를 회피할 가능성이 매우 높아 보인다"고 말했다. 이어 "저희 의원실에서 이번 사태의 진상을 규명하기 위해 수십 건의 자료 제출을 요구했음에도 불구하고 축구협회는 지금까지 단 한 건의 자료도 제출하지 않고 버티고 있다"며 "이는 국회를 무시하는 처사이자 진실을 요구하는 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "오늘 채택될 청문회가 맹탕 청문회로 전락하지 않도록 위원장님께서 엄격하고 단호하게 중심을 잡아달라"고 요청했다. 이 위원장은 이날 청문회 실시 계획서와 서류 제출 요구, 증인 및 참고인 출석 요구 안건을 각각 상정한 뒤 의결했다. oneway@newspim.com 2026-07-09 12:49
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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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