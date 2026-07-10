청주동물원 시베리아호랑이 '호순' 19년 삶 마감

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시민과 함께한 시간, 그리고 조용한 이별…추모 공간·영상 공개 예정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주동물원의 시베리아호랑이 '호순'이 긴 생을 마감했다.

사람에게 쉽게 마음을 열지 않았던 호순은 끝까지 자신의 방식으로 살다 조용히 떠났다.

호순 생전 모습. [사진=청주시] 2026.07.09 baek3413@newspim.com

청주시는 2007년 6월 4일 청주동물원에서 태어난 시베리아호랑이 호순이 노령에 따른 건강 악화로 9일 인도적 안락사를 통해 생을 마쳤다고 10일 밝혔다.

호순의 상태가 급격히 나빠진 것은 지난 2일이다.

당시 하반신 마비로 인한 보행장애와 배뇨장애 증상이 나타났고 동물원 측은 즉시 내실로 옮겨 보호하며 정밀검진을 준비했다.

다음 날인 3일에는 마취 후 전문 동물병원으로 이송돼 CT 촬영 등 정밀검사를 진행했고 수술 가능성까지 검토했다.

그러나 결과는 냉정했다.

노령으로 인한 퇴행성 변화가 전반적으로 진행돼 회복 가능성이 매우 낮고 예후 또한 불량하다는 판단이 내려졌다.

청주동물원은 수의학적 소견과 동물복지 원칙에 따라 더 이상의 고통을 줄이기 위해 안락사를 결정했다.

호순은 오랜 시간 청주동물원을 찾는 시민들과 함께한 존재였다.

다만 그 방식은 다른 동물들과 달랐다. 같은 시기 동물원에 있던 호랑이 '이호'가 사람에게 친화적이고 사육사와 교감이 쉬운 성격이었다면 호순은 경계심이 강하고 신중했다.

낯선 환경 변화에도 민감하게 반응하며 일정한 거리를 유지하는 경우가 많았다.

이러한 성향은 '관리의 대상'이 아니라 '존중의 대상'이었다.

동물원 관계자들은 호순에게 무리하게 다가가기보다 충분한 시간을 두고 신뢰를 쌓았고 호순 역시 자신만의 방식으로 그 시간을 함께했다.

쉽게 다가오지 않았지만 그래서 더 오래 기억에 남는 존재였다.

청주시는 호순의 생전 모습과 진료 과정을 담은 추모 콘텐츠를 제작해 공식 유튜브를 통해 공개할 예정이다.

청주동물원 내 동물추모관에는 호순의 명패가 게시돼 시민들이 추억할 수 있는 공간도 마련된다.

김정호 청주동물원 진료사육팀장은 "호순이가 오랜 시간 시민들에게 큰 사랑을 받은 만큼 마지막까지 동물의 삶의 질과 복지를 최우선으로 고려해 결정했다"며 "호순을 기억해 주신 모든 시민들께 감사드린다"고 말했다.

오랜 시간 같은 자리를 지키던 존재가 사라진 자리. 청주동물원에는 이제 쉽게 다가오지 않던 한 호랑이의 묵직한 기억만이 남았다.

baek3413@newspim.com