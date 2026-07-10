김정은 "군사기지 현대화해야…핵무력 확대 강화"

AI 핵심 요약beta
- 김정은이 9일 노동당 중앙군사위 회의에서
- 핵무력 확대와 현대적 해군기지 건설을 지시했다.
- 군 전투체계·정찰정보능력·탄광지구 현대화 계획을 확정했다.
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"군사정찰·첩보 능력 강화할 것"
탄광지구 건설도 軍에 떠맡겨
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 핵무력의 확대와 새로운 해군기지 건설 등을 지시했다.
10일 북한 관영 조선중앙통신에 따르면 김정은은 하루 전 노동당 중앙군사위 제9기 1차 회의를 열어 군 주요 간부들에게 이같이 지시했다.
중앙통신은 김정은이 군을 야전화·현대화하고 실전능력을 높여야 한다고 강조하면서 "군을 무적필승의 무장력으로 진화시키자는 것이 우리 당의 확고부동한 강군건설 방침"이라고 강조한 것으로 전했다.
통신은 "확대회의에서는 전투체계들의 기술 하부구조를 갱신하고 핵무력을 질량적으로 확대·강화하며 군사기지들을 표준화·전문화·현대화하기 위한 계획을 전망성 있게 밀고 나갈 데 대한 문제와 훈련 부문에서 실제적인 변혁을 가져오고 군사교육 혁명에 계속 박차를 가하는 데서 나서는 구체적인 방향과 방도들이 확정됐다"고 밝혔다.
또 "잠재적인 적수들의 위협을 관리하고 관건적인 정보를 수집하는 데서 핵심적 역할을 수행하고 있는 정찰정보총국의 직능과 임무를 다각적으로 확대하며 총국의 군사정찰 및 정보·첩보 능력을 획기적으로 제고하는 데서 나서는 과업과 방도들이 제기됐다"고 설명했다.
중앙통신은 또 "해군의 지위와 역할에서 커다란 변화가 시작된 데 맞게 현대적인 해군기지 건설과 각급 조선소들의 능력 확장, 기술 개건사업을 다그치며 전국의 탄광지구를 완전히 개변하는 역사적 대업 실현을 위한 인민 군대의 활동방향과 구체적인 임무를 확정했다"고 강조했다.
회의에서는 군부의 주요 지휘관을 해임·임명하는 문제가 다뤄진 것으로 통신은 전했으나 구체적인 내용은 공개하지 않았다.
북한은 이날 회의에서 해군기지 건설은 물론 조선소 시설 확장과 탄광지구 현대화까지 군에 임무를 맡긴 것으로 공개해 김정은이 민간분야의 건설까지도 상당부분 떠맡기고 있음을 드러냈다.
yjlee@newspim.com