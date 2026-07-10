[오늘의 정치일정] 7월 10일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 5일 몽골 국빈방문에 나섰다
- 이재명 정부 외교·국방 장관도 몽골 출장했다
- 여야 지도부는 총리 접견과 당 회의를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
몽골 국빈 방문
<외교부>
-장관
몽골 출장
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 제1회 지뢰대응 활동위원회 참석 (용산구 국방컨벤션센터)
<국방부>
-장관
국외 출장
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
국외 출장 (몽골)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
10:30 한성숙 국무총리 접견 (국회 본관 당대표회의실)
11:00 '3대 메가 프로젝트' 지원 특별위원회 발대식 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
07:00 뉴데일리TV '배추도사의 새벽배송' 금요초대석
10:30 국민의힘 중앙여성위원회ㆍ맘(Mom)편한특별위원회 공동 주최 6ㆍ3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회 (국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 한성숙 국무총리 예방 (개혁신당 대회의실 / 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 한성숙 국무총리 예방
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
10:00 한성숙 신임 국무총리 접견 (당회의실 / 본관 224호)