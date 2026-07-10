[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 10일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 9일 의장·여야 지도부가 국무총리와 장관을 잇따라 접견했다
- 여야 각 당은 최고위원회의, 원내대책회의, 메가 프로젝트 지원·학부모 시국토론회 등을 진행했다
- 여러 의원실이 반헌법행위자열전 국민보고회, K-스타트업·특수강·배터리·공익변호사 등 정책 세미나와 기자회견을 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:20 김영훈 고용노동부 장관 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
◆의원실 세미나
10:00 김준혁 의원실, '반헌법행위자열전' 1차분 출간 국민보고회 / 국회도서관 대강당
14:00 김건 의원실, K-스타트업을 세계 무대로! / 의원회관 제9간담회의실
14:00 허성무 의원실, K-스틸법 발효와 특수강 산업의 전망과 과제를 위한 정책 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 김남희 의원실 등, 공익변호사의 입법 운동과 국회 대응 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 송재봉 의원실 등, 에너지 안보 리스크와 배터리 공급망 강화 전략 / 의원회관 제2간담회의실
15:00 오세희 의원실 등, 2026년 상반기 활동보고 & 역량강화 워크숍 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
15:40 최수진 의원, [대국민 입틀막 악법 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 한성숙 국무총리 접견 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 '3대 메가 프로젝트' 지원 특별위원회 발대식 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
07:00 뉴데일리TV '배추도사의 새벽배송' 금요초대석 출연
10:30 중앙여성위원회·맘(Mom)편한특별위원회 공동 주최 6·3 참정권 침해 전국 학부모 시국 대토론회 / 국회 본관 245호
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
10:00 한성숙 신임 국무총리 접견 / 당회의실(본관 224호)
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 한성숙 국무총리 예방 / 대회의실(국회 본관 170호)
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