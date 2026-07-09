의정부시, 여름철 집중호우 대비 현장 점검…재난 대응 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 9일 침수 취약 도로·지하차도 점검했다
- 시는 배수시설 정비·지하차도 장비 보수로 침수 대비했다
- 집중호우 대응계획과 LH 협조로 예방 중심 재난관리 강화했다
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배수시설 점검 및 관계기관 협조 체계 강화
김원기 시장, 시민 안전 위한 예방 강조
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 여름철 집중호우와 국지성 호우에 대비해 상습 침수 도로와 지하차도에 대한 현장점검을 실시하며 재난 대응 태세를 강화했다.
김원기 의정부시장은 9일 관내 침수 취약지역을 찾아 배수시설과 빗물받이 관리 상태, 지하차도의 진입차단시설, CCTV, 배수펌프 운영 상태 등을 직접 점검했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 점검은 최근 기후변화로 극한호우가 잦아진 데 따라 침수 위험요인을 사전에 확인하고 재난 발생 시 신속 대응체계를 갖추기 위해 마련됐다.
시는 상습 침수 도로인 녹양사거리에 대해 하수도 정비대책 수립 용역을 추진하고 중장기 침수 저감사업도 단계적으로 진행할 계획이다. 지하차도는 진입차단시설과 스마트 경보장치, 수중펌프의 작동점검과 보수를 완료했으며 집수정과 배수로 준설도 마쳤다.
아울러 집중호우 시 차량 통제와 상황 전파, 관계기관 협조체계를 포함한 침수 대응계획을 마련해 재난 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 대비태를 강화했다. 특히 녹양사거리는 우정지구 사업을 시행 중인 한국토지주택공사(LH)와 협조체계를 유지하며 침수 저감 대책을 병행 추진한다는 방침이다.
김원기 시장은 "기후변화로 집중호우의 강도와 빈도가 높아지고 있는 만큼 재난은 사후 대응보다 예방이 중요하다"며 "현장 중심의 안전관리와 선제적 시설 개선을 통해 시민의 생명과 재산을 지키는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com