경찰, '수백억 보험사기 혐의' 자생한방병원 압수수색

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 9일 자생한방병원 보험사기 혐의로 강제수사에 나섰다
- 서울경찰청은 자생의료재단 등 5곳 압수수색해 조직적 보험금 편취 여부를 조사 중이다
- 자생한방병원은 의혹을 부인하며 수사에 협조하되 허위 고소 시 법적 대응 검토하겠다고 했다
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삼성화재·현대해상 등 보험사, 경찰에 고소
병원 측, 혐의 부인…"일방적 주장"
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 수백억원대 보험사기를 저지른 혐의를 받는 자생한방병원에 대해 강제수사에 나섰다.
9일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전부터 보험사기방지특별법 위반 혐의를 받는 서울 강남구 자생의료재단과 자생한방병원 등 총 5곳을 압수수색 중이다.
앞서 삼성화재와 현대해상 등 4개 보험사는 자생한방병원이 교통사고 환자들에게 한약을 무분별하게 처방해 보험금 수백억원을 받아냈다는 취지의 고소장을 경찰에 제출했다. 고소장에는 자생의료재단 이사장과 전국 21개 자생한방병원장, 원외탕전실 대표 등 23명이 피고소인으로 적시된 것으로 전해졌다.
경찰은 압수수색을 통해 처방 기록 등을 확보하고 재단 차원의 조직적인 보험금 편취 지시가 있었는지 조사할 예정이다.
자생한방병원 측은 입장문을 내고 제기된 의혹은 객관적 증거가 없는 일방적인 주장이라며 혐의를 부인했다.
자생한방병원 측은 "수사기관의 절차에 성실이 협조하고 있으며 필요한 자료를 충실히 제출하고 있다"면서도 "향후 허위 고소 및 사실과 다른 주장에 대해서는 관련자들을 상대로 무고를 비롯한 가능한 모든 법적 조치를 적극 검토할 예정"이라고 했다.
calebcao@newspim.com