벤츠코리아, '디 올 뉴 일렉트릭 GLC' 사전계약 돌입

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠코리아는 9일부터 전기 SUV 일렉트릭 GLC 사전계약을 진행했다.
- 국내엔 GLC 300 4MATIC AMG 라인 론치 에디션 2종을 9000만~9480만원에 먼저 출시한다.
- MB.EA 아키텍처와 800V 급속충전, 39.1인치 하이퍼스크린·국내 맞춤 디지털 서비스를 탑재했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠코리아가 글로벌 베스트셀러 GLC의 첫 순수 전기 모델 국내 판매 준비에 들어간다.
메르세데스-벤츠코리아는 9일부터 전국 65개 공식 전시장에서 '디 올 뉴 메르세데스-벤츠 일렉트릭 GLC' 사전계약을 실시한다고 밝혔다.
국내에는 GLC 300 4MATIC AMG 라인 일렉트릭과 GLC 300 4MATIC AMG 라인+ 일렉트릭 등 론치 에디션 2종이 먼저 출시된다. 고객 인도는 올해 4분기 시작될 예정이다. 가격은 각각 9000만원, 9480만원이다.
디 올 뉴 일렉트릭 GLC는 벤츠 전기차 전용 아키텍처 MB.EA를 처음 적용한 모델이다. 800V 전기 아키텍처를 기반으로 국내 330kW급 DC 급속 충전을 지원하며, 배터리 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다.
실내에는 39.1인치 MBUX 하이퍼스크린과 AI 기반 운영체제 MB.OS가 적용된다. 4세대 MBUX 인포테인먼트 시스템은 무선 업데이트를 통해 기능을 지속적으로 개선할 수 있다.
한국 고객을 위한 디지털 서비스도 강화했다. 티맵 오토 내비게이션을 적용하고, LG유플러스 Live TV+와 지니뮤직 등 차량 내 콘텐츠 서비스도 제공한다.
chanw@newspim.com