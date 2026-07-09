"부끄러움도 없다"…중국 더우반에 '참교육' 리뷰 5만 개, 불법 시청 기승

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 성신여대 교수가 9일 중국서 넷플릭스 '참교육' 불법 시청 확산을 지적했다
- 중국 리뷰 사이트 더우반에 '참교육' 페이지가 개설돼 수십만명이 별점·후기를 남기며 불법 시청을 방증했다
- 서 교수는 '오징어 게임' 등 K콘텐츠 불법 시청이 일상화됐다며 중국 당국의 집중 단속과 대책 마련을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 중국 누리꾼들의 불법 시청 타깃이 되며 또다시 논란이 일고 있다.
9일 서경덕 성신여대 교수에 따르면 중국 최대 리뷰 사이트 더우반에는 '참교육' 리뷰 페이지가 개설됐다. 해당 페이지에는 이날 기준 약 14만명의 누리꾼이 별점 평가에 참여했으며 5만 건 이상의 리뷰가 게시된 상태다.
넷플릭스가 공식적으로 서비스되지 않는 중국에서 이 같은 리뷰 활동이 이어지는 것은 사실상 불법 시청을 통해 콘텐츠를 소비하고 있음을 방증한다. 서 교수는 "중국 최대 포털사이트 바이두에서 '참교육'을 검색하면 무료 시청 사이트를 손쉽게 찾을 수 있다"며 불법 유통 경로가 방치되고 있는 현실을 지적했다.
그동안 K-콘텐츠의 중국 내 불법 시청 문제는 어제오늘 일이 아니다. 앞서 넷플릭스 '오징어 게임', '더 글로리', '흑백요리사', '케이팝 데몬 헌터스' 등 다수의 국내 화제작들이 중국 누리꾼들의 무분별한 불법 시청으로 인해 국내외에서 큰 공분을 산 바 있다.
서 교수는 "이제 중국 내 불법 시청은 일상이 된 수준"이라며 "자국 콘텐츠 소비에 대해 어떠한 부끄러움도 느끼지 못하는 현실이 개탄스럽다"고 비판했다.
이어 "중국 당국의 보다 적극적인 대응이 필요한 시점"이라고 강조하며 "불법 시청이 일상화된 상황을 방치하지 말고, 자국 내 불법 유통 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 대책을 시급히 마련해야 한다"고 촉구했다.
taeyi427@newspim.com