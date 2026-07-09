전국 광역 단체장 7월 9일 일정

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 8일 핵테온 세종 AI·사이버보안 콘퍼런스 개막식에 참석했다.
- 허태정 대전시장 등 광역단체장들이 8일 지역 행사와 간담회를 소화했다.
- 이철우 경북도지사와 추경호 대구시장은 8일 현안 회의와 기자회견을 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲조상호 세종시장
-2026 핵테온 세종 AI·사이버보안 콘퍼런스(개막식)(9:40 정부세종컨벤션센터)
▲허태정 대전시장
-제255차 대전경제포럼 조찬세미나(7:00 호텔ICC)
-주요 기관·단체 방문(14:00 관내 기관)
▲신용한 충북지사
-제1회 충북비영리컨퍼런스(10:00 충북대)
-HTWO ENERGY 청주 준공식 (13:30 청주)
▲민형배 전남광주특별시장
- 전남광주 반도체 산업지원단 현판식(09:00 광주청사)
- 청사 기능 배치 타운홀 미팅(14:00 남악청사·소극장)
▲이원택 전북지사
- 여성경제인협회 전북지회 창립 27주년 기념식 (10:30 전주그랜드힐스턴)
- 제27회 전북 여성대회 (11:40 진안 문예체육관)
- 제6차 포용적 금융 대전환 회의 (14:00 전북 중소벤처기업청)
▲전재수 부산시장
- 접견-신임 부산지방국세청장( 13:00 의전실)
- 전국소년(장애학생) 체전 자원봉사자 해단식(14:00 대강당)
▲박완수 경남지사
- 한국자유총연맹 경상남도지부 회장 이·취임식(14:00 경남자유회관 대강당)
▲추미애 도지사 -정부햇빛소득마을후보지방문(15:00)
▲이철우 경북도지사
- 2026 경상북도 규제자유특구 신규 지정 기자회견(14:00 다목적홀)
- 주부산중국총영사관 총영사 내방(15:00 접견실)
▲추경호 대구광역시장
- 제1회 비상경제대책회의(14:00 산격청사)
▲우상호 강원도지사
-통상업무
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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