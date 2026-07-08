AI 핵심 요약beta
- 서울시는 8일 3급 이상 간부와 4급 과장급 인사를 단행했다
- 자치구 전출·교류·대외기관 파견과 조직보강을 병행했다
- 기술·연구직 4급과 자치구 전출로 도시·환경·철도 기능을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 3급 이상 발령
▲재난안전실장 최진석 ▲복지실장 정진우 ▲문화본부장 민수홍 ▲평생교육국장 이해선 ▲미래공간기획관 안대희 ▲서울아리수본부장 권민 ▲홍보기획관 김형래 ▲글로벌도시정책관 김명주 ▲기후환경본부장 윤재삼 ▲관광체육국장 조성호 ▲민생노동국장 박경환 ▲디지털도시국장 정영준 ▲재무국장 임재근 ▲민생사법경찰국장 이창석 ▲건설기술정책관 김용학 ▲주택실장 직무대리 명노준 ▲도시공간본부장 김창규 ▲균형발전본부장 강석 ▲재정기획관 김설희 ▲규제혁신기획관 조완석 ▲자원회수시설추진단장 변경옥 ▲주택정책관 이병철 ▲도시철도국장 심재욱 ▲서울아리수본부 부본부장 강필영 ▲정책기획관 직무대리 강경훈 ▲창조산업기획관 직무대리 조혜정 ▲서울시립대학교 행정처장 직무대리 최선혜 ▲건축기획관 직무대리 김동구 ▲도시공간기획관 강성필 ▲균형발전기획관 김성기
<자치구 전출>
▲서대문구(부구청장 요원) 강옥현 ▲동작구(부구청장 요원) 김태희 ▲강남구(부구청장 요원) 김수덕 ▲종로구(부구청장 요원) 이준형
<자치구간 교류>
▲영등포구 김진만 ▲용산구 김광덕 ▲광진구 김기현 ▲동대문구 조미숙 ▲도봉구 이인근 ▲금천구 사창훈 ▲서초구 백운석
<대외기관 파견 등>
▲행정국 이수연 ▲행정국 윤종장 ▲행정국 한병용 ▲행정국 주용태 ▲행정국 김승원 ▲행정국 남정현 ▲행정국 진재섭 ▲행정국 서인석
<전출>
▲서울특별시의회 신대현
◇ 4급 발령(행정)
▲감사담당관 장선경 ▲기획담당관 김현아 ▲외국인이민담당관 손형권 ▲경제정책과장 박원근 ▲복지정책과장 이혜영 ▲문화정책과장 이영미 ▲교육지원정책과장 이자영 ▲디지털정책과장 이우종 ▲재무과장 김연주 ▲디자인정책담당관 김숙희 ▲주택정책과장 강준령 ▲균형발전정책과장 김윤하 ▲자치경찰사업지원과장 직무대리 이원창 ▲민원담당관 김명선 ▲청렴담당관 박경민 ▲공공감사담당관 박진용 ▲안전감사담당관 유미옥 ▲조사담당관 이순영 ▲인권담당관 정현석 ▲자치경찰운영과장 이영미 ▲평가담당관 이형규 ▲법무담당관 남규하 ▲도시경쟁력담당관 김남욱 ▲공기업담당관 백명철 ▲영유아담당관 양지호 ▲가족담당관 경자인 ▲다문화담당관 이희숙 ▲국제협력담당관 정경란 ▲청년성장지원반장 이응창 ▲청년사업담당관 우성탁 ▲대학협력과장 박은숙 ▲뷰티패션산업과장 이남재 ▲어르신지원과장 이재화 ▲통합돌봄과장 조은령 ▲고독대응과장 이소영 ▲생활교통안전과장 김경진 ▲자전거PM과장 주호돈 ▲친환경건물과장 나형선 ▲자원회수시설과장 이주영 ▲박물관과장 김정은 ▲관광산업과장 김홍진 ▲체육정책과장 이호진 ▲체육진흥과장 이경생 ▲중장년지원과장 김유진 ▲청소년정책과장 신선이 ▲식품정책과장 민선희 ▲상권활성화과장 김지혜 ▲공정경제과장 이연화 ▲자치행정과장 주재완 ▲국제행사지원과장 김장열 ▲대외협력과장 안현민 ▲세제과장 양성만 ▲안전수사과장 김은경 ▲건설혁신담당관 박희정 ▲중대재해예방과장 원충희 ▲주거복지과장 홍성수 ▲자연생태과장 이현주 ▲총무부장 이창훈 ▲중부수도사업소장 김남수 ▲동부수도사업소장 유정태 ▲남부수도사업소장 이상이 ▲강남수도사업소장 정지욱 ▲미래한강본부 운영부장 배덕환 ▲미래한강본부 한강사업총괄부장 고경인 ▲미래한강본부 한강수상안전부장 황성원 ▲서울시립대학교 기획과장 김규룡 ▲서울시립대학교 총무과장 최소정 ▲서울역사박물관 경영지원부장 송영민 ▲서울시립미술관 경영지원부장 김세정 ▲서울대공원 경영관리부장 손인호 ▲약자동행담당관 직무대리 윤영대 ▲장애인자립지원과장 직무대리 김동은
<파견 등>
▲행정국 임국현 ▲행정국 유제우 ▲행정국 신혜숙
<전출>
▲마포구 한경미
<겸임해제>
▲경제수사과장 강희은 ▲북부수도사업소장 김영모 ▲강남수도사업소장 박은섭
<조직보강에 따른 명칭변경 등>
▲K컬처전략과장 김태진 ▲AI전략산업과장 강해라 ▲고령사회대응과장 김미경 ▲물류환승과장 유승현 ▲문화유산과장 허혜경
◇ 4급 발령(기술·연구)
▲도시공간전략과장 이광구 ▲녹색에너지과장 이소연 ▲친환경차량과장 조기성 ▲자원순환과장 정순규 ▲정보시스템과장 추경수 ▲데이터센터소장 임승철 ▲행정국 박상위 ▲공공개발담당관 송동욱 ▲품질시험소장 박찬규 ▲지역건축안전센터장 김영호 ▲도로관리과장 이진오 ▲지하안전과장 홍현탁 ▲도로시설과장 김근용 ▲서부도로사업소장 황원근 ▲북부도로사업소장 전태호 ▲강서도로사업소장 윤옥광 ▲공동주택과장 양준모 ▲주거정비과장 이정식 ▲도시계획과장 한휘진 ▲도시관리과장 정광순 ▲시설계획과장 유혜미 ▲도시정비과장 이예림 ▲서부권사업과장 박현우 ▲공원조성과장 권순환 ▲조경과장 김대성 ▲동부공원여가센터소장 박철수 ▲중부공원여가센터소장 신현호 ▲서부공원여가센터소장 박미성 ▲북부공원여가센터소장 박미애 ▲서울식물원장 온수진 ▲건축부장 이병준 ▲설비부장 배광희 ▲도시철도설계부장 정성훈 ▲도시철도토목부장 박세진 ▲도시철도건축부장 김병철 ▲도시철도설비부장 전훈 ▲영동대로복합개발추진단장 윤장혁 ▲서울아리수본부 생산부장 김태환 ▲미래한강본부 시설부장 이형순 ▲뚝도아리수정수센터소장 정미선 ▲암사아리수정수센터소장 김종희 ▲강북아리수정수센터소장 어용선 ▲미래한강본부 공원부장 신재원 ▲용산구 전출 백대열 ▲동대문구 전출 이유국 ▲도봉구 전출 이재혁 ▲마포구 전출 길성호 ▲관악구 전출 박수미 ▲송파구 전출 신동권 ▲서울공예박물관장 박상빈 ▲서울역사박물관 학예연구부장 김수정 ▲보건환경연구원 식품의약품부장 홍미선 ▲보건환경연구원 강남농수산물검사소장 김현정 ▲난지물재생센터소장 직무대리 이호완 ▲물재생시설과장 직무대리 문학준 ▲광암아리수정수센터소장 직무대리 최강욱 ▲은평병원 간호부장 직무대리 이미점 ▲도시철도사업부장 직무대리 박운용 ▲서울특별시의회 전출(과장 요원) 정현중 ▲서대문구 전출(국장 요원) 노승원 ▲청년주거과장 직무대리 장지광 ▲모아주택과장 직무대리 이재훈 ▲보건환경연구원 질병연구부장 이명숙 ▲보건환경연구원 강북농수산물검사소장 김애경 ▲기술심사담당관 신현석
<인사교류 권고>
▲성동구 전출 유옥현 ▲강북구 전출 서신석 ▲은평구 전출 원영구