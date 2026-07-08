조규일 진주시장, 140억 규모 국비 지원 건의…"우주항공 산업벨트 조성 박차"

AI 핵심 요약beta
- 조규일 진주시장이 8일 중앙부처 방문해 내년 국비 확보를 요청했다.
- 조 시장은 영남권 메가 프로젝트와 연계한 우주항공 산업벨트 조성 등 9개 핵심 사업 140억 원 지원을 건의했다.
- 또 도로 개설·국립현대미술관 진주관·코리아 드라마 페스티벌·기업가정신관 건립 등 예산 반영과 사업 추진을 협조 요청했다.
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경제 활성화·미래 성장 기반 구축
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 내년도 정부 예산안 반영을 위한 국비 확보에 나섰다.
시는 조규일 시장이 8일 기획예산처 등 중앙부처를 방문해 주요 현안 사업의 필요성을 설명하고 국비 반영을 건의했다고 밝혔다.
조 시장은 이날 조용범 예산실장과 예산 심의관들을 잇따라 만나 진주시 미래 성장 기반 구축을 위한 핵심 사업의 당위성을 설명하고 정부 예산안 반영을 요청했다.
지난 3일 이재명 대통령이 진주에서 발표한 '영남권 메가 프로젝트'와 관련해 남해안 우주항공 산업벨트 조성을 위한 기반 구축 사업에 대한 국비 지원 필요성을 강조했다.
시는 ▲민군 겸용 미래형 비행체(AAV) 안전성 평가 플랫폼 구축 ▲미래 항공기용 기능성 복합소재 개발 및 성능평가 플랫폼 구축 ▲우주산업 특화 3D 프린팅 기술 통합 지원센터 건립 ▲진양호 수달 생태관찰로 조성 ▲대한민국 기업가정신관 건립 등 9개 사업, 총 140억 원 규모의 국비 지원을 건의했다.
기획예산처 재정투자 심의관과 타당성 심사과장을 만나 '사천시 사천읍~진주시 정촌면 간 도로 개설 사업'의 예비타당성 조사 통과를 위한 협조를 요청했다.
이후 문화체육관광부를 방문해 예술정책관, 콘텐츠미디어산업관과 면담을 갖고 '국립현대미술관 진주관 건립'의 신속 추진과 '코리아 드라마 페스티벌' 개최 지원을 위한 국비 반영을 건의했다.
중소벤처기업부에서는 창업정책관을 만나 기업가정신 확산과 지역 창업 기반 강화를 위한 대한민국 기업가정신관 건립 필요성을 설명하고 사업 추진을 요청했다.
조규일 시장은 "지역 경제 활성화와 우주항공 산업 중심지 도약을 위한 사업이 내년도 정부 예산안에 반영되도록 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com