관악구 공식 블로그, '사회분야 네이버 메이트'에 2개월 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- 관악구가 8일 공식 블로그로 네이버 사회 분야 메이트에 2개월 연속 선정됐다
- 관악구 블로그는 구정·복지·안전 등 생활밀착 정보와 카드뉴스 등으로 높은 조회수와 AI 인용 수를 기록했다
- 구는 앞으로도 다양한 온라인 채널로 정확한 공공정보를 제공해 디지털 행정소통을 강화하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구의 공식 블로그가 지난 6월에 이어 7월에도 네이버 '사회 분야 네이버 메이트'로 2개월 연속 선정되는 쾌거를 이뤘다.
'네이버 메이트'는 네이버가 올해 6월부터 도입한 제도다. 블로그, 카페, 지식iN 등 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 서비스 전반에서 인공지능(AI) 브리핑 인용 수를 중심으로 주제별 전문성과 차별성, 다양성을 두루 갖춘 우수 창작자와 채널을 매월 선정하는 프로그램이다.
8일 관악구에 따르면 구 공식 블로그는 구독자 2만7500명을 보유해 서울시 자치구 중 상위권을 기록하고 있다. 월 평균 9만3600회의 조회수를 기록하는 생활밀착형 공공정보 채널로 구민 생활과 밀접한 정책, 복지, 문화, 안전 정보를 꾸준히 제공해왔다. 공식 인용 수 61.4만 회를 기록했다.
정책과 실생활 정보가 포함된 '사회 분야'는 이용자에게 실질적 도움을 주는 공공정보를 다룬다. 구는 공식 블로그를 통해 ▲주요 구정 정책 ▲복지·건강·안전 정보 ▲청년·어르신·1인가구 지원사업 ▲지역 축제와 문화행사 ▲재난·교통 등 구민에게 필수적인 정보를 신속하고 정확하게 전달해 왔다.
단순한 구정 홍보에서 벗어나 구민이 일상에서 즉각 활용할 수 있는 실용적 콘텐츠 제작에 집중한 점도 주효했다. 카드뉴스와 소셜미디어 서포터스 참여 콘텐츠 등 다채로운 형식을 도입해 복잡한 행정정보를 누구나 이해하기 쉽게 시각화함으로써 온라인 행정소통의 문턱을 낮췄다고 구는 덧붙였다.
이번 연속 선정은 AI 기반 검색 환경에서 공공기관 콘텐츠의 신뢰성과 활용도가 갈수록 중요해지는 가운데, 관악구 공식 블로그가 정확한 정보와 생생한 현장성을 바탕으로 구민의 알권리를 충족하는 데 크게 기여하고 있음을 보여주는 지표다.
구는 앞으로도 블로그를 포함해 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 카카오톡 채널 등 다각적인 온라인 사회적관계망을 적극 활용해 구민과의 소통을 강화하고, 맞춤형 정보를 신속하고 정확하게 제공할 방침이다.
박준희 구청장은 "관악구 공식 블로그가 2개월 연속 사회 분야 네이버 메이트로 선정된 것은 구민에게 꼭 필요한 정보를 꾸준히 전하고자 노력해 온 결실"이라며 "앞으로도 정확하고 유익한 콘텐츠를 통해 구민의 알권리를 보장하고, 구민에게 신뢰받는 디지털 행정소통을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
관악구 공식 블로그는 네이버 포털에서 '관악구청 공식 블로그'를 검색하거나 관악구청 홈페이지·공식 SNS 채널을 통해 편리하게 방문할 수 있다.
kh99@newspim.com