화순군, 임지락 군수 취임 고유례 봉행…군정 방향 천명

AI 핵심 요약beta
- 화순군은 8일 임지락 군수 취임 고유례를 열어 군민 안녕과 발전을 기원했다
- 고유례는 성현에 중대사를 고하는 의식으로 화순향교에서 전통 절차에 따라 엄숙히 진행했다
- 임지락 군수는 군민 목소리를 군정 중심에 두고 소통과 신뢰로 모두가 행복한 화순을 만들겠다고 밝혔다
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[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군이 민선 9기 임지락 군수 취임을 알리는 고유례를 열고 군민 안녕과 지역 발전을 기원했다.
화순군은 8일 화순향교 대성전에서 임지락 군수 취임을 성현에 고하는 고유례를 봉행했다고 밝혔다.
이날 행사는 전통 의례에 따라 엄숙하게 진행됐으며 임 군수를 비롯해 화순향교 전교와 지역 유림, 기관·단체 관계자 등이 참석했다.
고유례는 국가나 지역의 중대사를 성현에게 알리는 의식이다. 행사는 대성전 입취위를 시작으로 관세, 분향, 고유축문 낭독 순으로 이어졌다.
군은 이번 의례가 지역 전통 계승과 함께 선현의 가르침을 바탕으로 한 군정 운영 의지를 다지는 자리였다고 설명했다.
임지락 군수는 "화순향교에서 군민과 함께 새로운 출발을 다짐하게 돼 뜻깊다"며 "군민 목소리를 군정 중심에 두고 소통과 신뢰를 바탕으로 모두가 행복한 화순을 만들겠다"고 말했다.
한편 화순향교는 석전대제와 충효·예절 교육 등 전통문화 계승 사업을 추진하며 지역 유교문화 전승 거점 역할을 하고 있다.
ej7648@newspim.com