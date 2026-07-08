크래프톤, 펍지 성수 1주년 팬 페스티벌 개최

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 11~12일 펍지 성수 오픈 1주년 팬 페스티벌을 연다.
- 방문객에게 웰컴 기프트와 음료·아레나 이용권·스토어 할인 혜택을 제공한다.
- 포토월·스탬프 투어·음악 세션 등 참여 프로그램을 운영하고 1년간 21만명 방문 기록을 소개했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 배틀그라운드 지식재산권(IP) 기반 오프라인 공간 '펍지 성수'의 오픈 1주년을 기념해 팬 페스티벌을 개최한다. 11~12일 이틀간 진행되며 입장료는 무료다.
'1 YEAR LOADED'라는 이름의 이번 행사는 지난 1년간 방문한 고객들을 위해 마련됐다. 배틀그라운드 세계관과 문화 콘텐츠를 결합한 경험을 선보일 예정이다.
방문객에게는 다양한 혜택이 제공된다. 선착순 방문객에게 웰컴 기프트를 증정하고 펍지 카페 무료 음료 1잔, 플레이 아레나 2시간 이용권, 루트 스토어 20% 할인 등을 제공한다.
현장에서는 포토월, 스탬프 투어, 케이크 샷, 토이 컬러링, OX 퀴즈 등 참여형 프로그램이 운영된다. 싱가포르·뉴욕 기반 글로벌 음악 레이블 '다커 댄 왁스'와 협력해 아날로그 빈티지 오디오 기반 리스닝 세션도 진행된다. 마지막 날에는 DJ 세션으로 마무리한다.
펍지 성수는 지난해 정식 오픈 이후 약 1년간 누적 방문객 약 21만 명(월평균 약 1만8000명)을 기록했다. 지난 1년간 G-DRAGON 팝업, 포르쉐 협업, 서울국제정원박람회 연계 프로젝트, 서울레코드페어, PUBG UNITED: HOMECOMING 등 다양한 프로젝트를 선보였다.
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