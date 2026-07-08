고려아연, 취약계층에 여름이불·삼계탕 지원

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 8일 대한적십자사에 1600만원을 기부해 취약계층 430세대에 여름이불 세트를 지원했다.
- 행사에서 임직원들은 삼계탕·제철과일을 준비해 노원·중랑·성북구 취약계층 150세대에 전달했다.
- 이번 지원 대상 430세대는 고려아연 후원 ‘희망풍차’ 결연 세대로, 폭염·한파 취약계층에 에너지세이브 물품을 지속 지원하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연이 폭염 시즌을 맞아 취약계층을 위한 나눔 활동을 펼쳤다.
고려아연은 대한적십자사 서울지사에 1600만원을 기부해 서울 5개 자치구의 취약계층 430세대에 여름이불 세트를 지원했다고 8일 밝혔다. 지난 7일 서울 노원구 대한적십자사 서울지사 북부봉사관에서 열린 행사에는 정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장과 박종근 적십자사 서울지사 부회장, 고려아연과 계열사 임직원, 적십자봉사원 등 50여 명이 참석했다.
지원 대상은 노원구·중랑구·성북구·강북구·도봉구의 취약계층이다. 고려아연은 매년 폭염과 한파에 취약한 저소득층의 냉·난방비 절감을 돕기 위해 에너지세이브 물품을 지원하고 있다.
행사에서는 임직원들이 삼계탕 조리와 제철과일 포장 봉사활동을 진행했다. 준비된 삼계탕과 제철과일은 적십자봉사원을 통해 노원구·중랑구·성북구 거주 취약계층 150세대에 전달됐다.
정무경 사장은 "정성을 담아 준비한 보양식과 지원물품이 무더운 여름철 이웃들의 건강한 일상을 지키는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
이번 지원 대상 430세대는 모두 고려아연이 후원하는 '희망풍차' 결연 세대다. 희망풍차는 전국 취약계층 생계물품 지원사업으로, 지난 5월 적십자봉사원들은 전국 취약계층 2만1490가구에 간편식 세트와 반려식물 키트를 전달했다.
y2kid@newspim.com