강기윤 창원시장 "불곡사 우담문화관 낙성 축하…전통 문화유산 지원 지속"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 8일 불곡사에 우담문화관을 조성했다
- 우담문화관은 휴게·수장 기능 갖춘 편의시설이다
- 불곡사는 보물과 도 유형문화유산을 보유한 전통사찰이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 불곡사에 관람 편의시설을 갖춘 문화관을 조성하고 전통문화 보존 기반을 확대한다.
창원시는 강기윤 시장이 8일 성산구 불곡사에서 열린 '우담문화관 낙성식'에 참석해 준공을 축하하고 관계자들을 격려했다고 밝혔다.
강 시장과 허성무 국회의원, 도·시의원, 불곡사 주지 도홍스님, 신도와 지역 주민 등 150여 명이 참석한 이날 행사는 식전행사, 경과보고, 축사, 테이프 절단식 순으로 진행됐다.
우담문화관은 국가지정유산 보수정비사업의 일환으로 조성된 시설로 휴게공간과 문화유산 수장 기능을 갖췄다. 관람객 편의 향상과 함께 문화유산 보존·활용 기반 강화에 기여할 것으로 보인다.
강 시장은 "불곡사가 지역 전통문화와 문화유산을 알리는 거점으로 자리하길 기대한다"며 "문화유산 보존과 활용에 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
불곡사는 전통사찰 제100호로 1989년 지정됐으며 보물 제435호 석조비로자나불좌상과 경남도 유형문화유산 제133호 일주문 등을 보유하고 있다.
news2349@newspim.com