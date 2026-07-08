인천 계양 효성동~서구 공촌동 간 도로 건설 예타 통과…북부권 상습 정체 해소

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 8일 계양 효성동~서구 공촌동 도로 건설을 본격 추진했다
- 예타 통과로 총 2098억 중 국비 977억 확보했으며 교량·터널 포함 2.9km 왕복 4차로로 건설한다
- 봉오대로·경명대로를 연결해 북부 교통정체를 완화하고 인천 전역 남북 간선도로망 핵심 축이 될 전망이다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 북부권의 상습 교통체증을 해소할 봉오대로에서 경명대로 사이를 잇는 도로 건설사업이 본격적으로 추진된다.
인천시는 최근 계양구 효성동에서 서구 공촌동까지 도로 건설이 기획예산처의 예비타당성조사를 통과했다고 8일 밝혔다.
시는 이번 예타 통과로 도로 건설 총사업비 2098억 원 가운데 국비 977억 원을 확보해 사업 추진의 기반을 마련할 수 있게 됐다고 설명했다.
이 사업은 계양구 효성동에서 서구 공촌동까지 2.9km 구간에 교량과 터널을 포함, 왕복 4차로의 도로를 건설하는 것이다.
이 도로는 현재 끊겨 있는 봉오대로와 경명대로를 연결하고 검단~경명로 도로와 효성도시개발구역 진입도로 사업과 연계돼 검단과 계양, 부평, 송도를 잇는 남북 간선도로망의 핵심 축이 될 전망이다.
시는 사업이 완료되면 서곶로와 계양대로의 교통량이 분산돼 상습 정체가 완화되고 인천시청에서 검단까지는 13분, 검단구청에서 부평역까지는 8분가량 통행시간이 단축될 것으로 기대하고 있다.
박찬대 인천시장은 "이번 도로 건설은 북부권의 교통 편의를 획기적으로 향상시키고 원도심과 신도시의 균형 발전을 이끌 핵심 사업이다"며 "동서 5축·남북 6축의 격자형 순환도로망을 완성해 시민이 체감하는 교통 혁신을 실현하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com