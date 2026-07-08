추미애 지사 "호우 대비 공사현장 등 안전 사각지대 전수 점검하라"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 8일 도내 공사현장과 산사태 우려 지역 등 안전취약시설에 대한 전면 점검을 지시했다
- 경기도는 용인 공원·근린생활시설 공사장에 즉각 안전조치를 요청하고 31개 시·군 건설현장에 대한 자체 점검을 실시했다
- 도는 노동안전지킴이 112명을 투입해 집중호우 취약시설을 점검하고 안전신문고·핫라인을 통해 도민 신고체계를 강화했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 장마철 집중호우가 이어지는 가운데 추미애 경기도지사가 도내 공사현장과 산사태 우려 지역 등 안전 취약 시설에 대한 전면적인 점검을 지시했다.
8일 도에 따르면 추 지사는 최근 한 공사현장이 방수포 등 안전시설을 제대로 갖추지 않아 사고 위험이 크다는 언론 보도를 접한 뒤 관련 부서에 즉각적인 대응을 주문했다.
추 지사는 "해당 현장을 즉시 찾아 안전조치를 취하고 공사현장뿐 아니라 호우 피해나 산사태 우려 지역 등 도민 안전과 관련된 모든 곳을 점검하라"고 지시했다. 아울러 "도민 누구나 안전 위험 요인을 쉽게 신고할 수 있도록 도민 제보 시스템을 활성화하라"고 당부했다.
도는 지시에 따라 해당 현장인 용인시 내 공원·근린생활시설 조성현장에 대해 즉각적인 안전조치를 요청했다. 이와 함께 도내 31개 시·군에 토사 붕괴 우려가 있는 건설현장을 파악해 자체 안전점검을 실시하도록 했다.
도는 노동안전지킴이 112명을 투입해 건설공사장의 방수포 설치 상태, 배수시설 확보 여부 비탈면 관리 실태 등을 집중 점검할 계획이다. 도 안전관리실은 공사장 외에도 산사태 우려 지역과 기존 호우 피해지역 등에 대한 안전관리도 강화하기로 했다.
도는 도민들이 일상생활 속에서 침수 우려, 배수로 막힘, 공사장 토사 유출 등 안전 위험 요인을 발견할 경우 '안전신문고' 누리집·앱이나 '경기도 안전예방 핫라인'을 통해 즉시 신고해달라고 당부했다.
경기도는 지난 2월부터 '여름철 호우 대비 사전 재해예방대책 전담조직(TF)'을 구성해 반지하 주택, 공동주택 지하주차장, 지하차도, 하천변 보행로, 빗물받이, 저수지, 급경사지, 야영장 등 8개 분야 취약 시설을 집중 관리해 왔다. 지난 6월까지 위험도가 높은 시설에 대한 사전 점검을 마쳤으며 현장에서 확인된 보완 사항에 대해서는 시·군과 공유해 조치 상황을 지속적으로 관리하고 있다.
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