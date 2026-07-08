과천시, 재건축 앞둔 과천주공10단지 기록 사진전 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 8일 과천주공10단지 사진전시회를 시민회관 갤러리 아라에서 열었다
- 명지대 건축학과 학생이 재건축 전 단지 풍경과 주민 일상을 기록해 도시 변화와 공동체 기억 보존을 시도했다
- 신계용 시장은 시민 삶과 기억 기록의 가치 강조하며 청년과 시민 시선의 역사·문화 기록 활동을 지속 지원하겠다고 했다
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 재건축을 앞둔 과천주공 10단지의 현재 모습을 사진으로 기록한 전시회 '단지(但只) 기록'이 과천시민회관 '갤러리 아라'에서 개최됐다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 이번 전시는 명지대학교 건축학과 4학년 허기환 씨가 기획한 작품전으로 재건축으로 사라질 예정인 과천주공 10단지의 풍경과 주민들의 일상을 사진에 담아 도시의 변화 과정과 공동체의 기억을 보존하기 위해 마련됐다.
전시장을 찾은 시민들은 익숙한 골목과 나무 단지 곳곳의 일상을 담은 사진들을 관람하며 추억을 공유하는 시간을 가졌다.
행사에 참석해 작품을 관람한 신계용 과천시장은 "재건축은 도시의 미래를 준비하는 과정이지만 그 안에 담긴 시민들의 삶과 기억을 기록하는 일 또한 중요한 가치"라며 "이번 전시가 과천의 변화 과정을 시민들과 함께 기억하고 공감하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 말했다.
이어 신 시장은 "앞으로도 시민과 청년의 시선으로 지역의 역사와 문화를 기록하고 공유하는 다양한 활동을 지원해 과천만의 소중한 이야기를 이어가겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com