'커피가 일상이 되는 도시'...제18회 강릉커피축제 공식 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- 강릉문화재단은 8일 강릉커피축제 공식포스터를 공개했다.
- 포스터는 강릉 자연과 커피문화 조화를 담아 도시 브랜드를 강조했다.
- 축제는 10월 21~25일 열리며 세계총회 연계로 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = (재)강릉문화재단은 제18회 강릉커피축제의 공식 포스터를 공개하고 축제 준비에 본격적으로 착수했다고 8일 밝혔다.
올해 축제의 주제인 'Coffeeful Gangneung'을 반영한 포스터는 동해의 푸른 바다와 울창한 소나무 숲, 커피를 즐기는 사람들의 모습을 따뜻하게 묘사했다. 이 포스터는 강릉의 대표 관광자원 및 커피문화의 조화를 통해 '커피가 일상이 되는 도시 강릉'의 정체성과 브랜드 가치를 시각적으로 보여준다.
제18회 강릉커피축제는 10월 21일부터 25일까지 5일간 강릉커피거리와 강릉시 일원에서 열리며 강릉의 차별화된 커피문화와 다양한 관광 자원을 연계한 콘텐츠를 다수 선보일 예정이다.
올해 축제는 2026 강릉 ITS 세계총회와의 연계를 통해 글로벌 인지도를 높이기 위한 다국어 안내체계 구축, 해외 홍보 마케팅 강화, 관광 수용태세 개선 등에 중점을 두고 추진된다. 이를 통해 강릉커피축제를 국제적인 커피문화축제로 발전시키고 도시 브랜드 가치를 상승시키며 지역 경제 활성화를 꾀할 계획이다.
강릉문화재단 관계자는 "제18회 강릉커피축제는 강릉의 커피문화와 자연환경을 활용해 글로벌 경쟁력을 더욱 다질 것으로 기대한다"며 "강릉 ITS 세계총회와의 연계를 통해 해외 관광객을 유치하고 국제 교류를 확대하여 세계인이 찾는 축제로 만들겠다"고 전했다.
강릉문화재단은 이번 포스터 공개를 시작으로 참가업체 모집과 주요 프로그램 공개 등 축제 준비를 진행할 예정이다.
onemoregive@newspim.com