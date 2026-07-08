광양제철소, AI로 혹서기 온열질환 대응체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 포스코 광양제철소가 8일 AI기반 휴게물품 신청시스템을 도입했다.
- 신규 시스템은 신청부터 승인·배송 안내까지 자동화해 근무자 편의와 업무 효율을 높였다.
- AI로 부서별 신청 현황을 집계해 온열질환 예방과 맞춤 현장 지원을 강화했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소가 AI 기반 휴게물품 신청시스템을 도입해 혹서기 온열질환 예방과 현장 지원 효율을 높인다.
광양제철소는 혹서기 온열질환 예방을 위해 AI 기반 휴게물품 신청시스템을 개발해 운영에 들어갔다고 8일 밝혔다.
이번 시스템은 포스코 AX 전략의 일환으로 신청 승인 배송 안내까지 전 과정을 자동화해 근무자 편의성과 업무 효율을 높인 것이 특징이다.
기존에는 메일로 양식을 제출해야 해 수량과 장소 옵션 입력이 제한되고 진행 상황 확인이 어려웠다. 새 시스템은 물품 수량 날짜 배송 장소를 항목별로 입력할 수 있도록 개선했으며 접수 승인 배송 단계별 자동 알림 기능을 적용했다. 생수는 정수 얼음물 등 세부 선택도 가능하다.
사용자는 시스템에 물품을 입력하면 담당자 확인 후 승인과 동시에 배송 정보가 자동 안내되며 승인 전에는 수정과 취소가 가능해 변경 사항을 즉시 반영할 수 있다.
또 AI로 부서별 신청 현황을 집계해 누락과 오류를 신속히 파악하고 현장 수요에 맞춘 지원을 강화했다. 텐트 바람막이 테이블 의자와 생수 아이스박스 냉온수기 등 다양한 물품도 제공한다.
광양제철소 관계자는 "전용 시스템 도입으로 근무자 편의와 현장 대응력을 높였다며 안전하고 쾌적한 작업 환경 조성을 지속하겠다"고 밝혔다.
chadol999@newspim.com