대전·세종·충남 최대 200㎜ 물폭탄...시간당 50mm '폭우'

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청이 8일 대전·세종·충남에 9일 오후까지 최대 200㎜ 폭우를 예보했다
- 8일 밤~9일 아침 시간당 50㎜ 이상 쏟아져 하천 범람·침수 등 큰 피해 우려가 크다
- 서해상과 내륙에 강풍·풍랑과 천둥번개가 동반돼 선박과 시설물 관리, 교통안전에 주의가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남에 9일 오후 최대 200㎜ 이상의 많은 비가 쏟아질 것으로 예보됐다.
특히 8일 밤부터 9일 아침 사이 시간당 50㎜가 넘는 강한 비가 집중될 가능성이 있어 하천 범람, 저지대 침수, 지하차도 고립 등 비 피해에 각별한 주의가 요구된다.
대전지방기상청에 따르면 8일 오전 현재 충남 북부 서해안에 내리던 비는 점차 확대돼 이날 아침부터 대전·세종·충남 대부분 지역으로 번지겠다. 이번 비는 9일 저녁까지 이어진 뒤 차차 그칠 전망이다.
8일부터 9일까지 예상 강수량은 대전·세종·충남 80~150㎜다. 비구름대가 강하게 발달하는 지역은 200㎜ 이상의 폭우가 내릴 수 있다.
강수 집중 시간대도 예보됐다. 충남 북부 서해안인 태안·서산·당진에는 8일 아침까지 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내릴 가능성이 있다.
대전·세종·충남 전역은 8일 오후 시간당 20~30㎜, 저녁부터 밤사이에는 시간당 30~50㎜의 강한 비가 예상된다. 가장 큰 고비는 9일 이른 새벽부터 아침 사이가 될 전망이다. 이 시간대에는 대전·세종·충남에 시간당 50㎜ 이상의 매우 강한 비가 쏟아질 가능성이 있다.
기상청은 짧은 시간에 많은 비가 집중되면서 호우특보가 발표될 가능성이 있다고 밝혔다. 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비도 예상돼 시설물 관리와 교통안전에도 주의가 필요하다.
바람도 강하게 불겠다. 8일 고지대는 시속 70㎞ 안팎의 강풍이 부는 곳이 있겠다.
서해상도 거칠겠다. 풍랑특보가 발효 중인 서해중부먼바다는 8일 오후까지 바람이 강하게 불고 물결이 최대 3.5m까지 높게 일겠다. 충남앞바다도 8일 낮까지 물결이 높게 일 것으로 보여 항해나 조업 선박은 운항 정보를 확인해야 한다.
비가 내리면서 폭염특보는 해제될 가능성이 있지만 습도가 높은 상태에서 기온이 다시 오르며 무더위가 이어지는 곳도 있겠다.
8일 낮 최고기온은 대전 29도, 세종 28도, 홍성 27도 등 26~30도로 예상된다. 9일 아침 최저기온은 대전·세종·홍성 24도 등 22~24도, 낮 최고기온은 대전·세종 29도, 홍성 28도 등 26~30도로 전망된다.
대전지방기상청은 "정체전선의 위치와 저기압 발달 정도에 따라 강수 구역과 시점, 강수량이 달라질 수 있다며 최신 기상정보를 확인해 달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com