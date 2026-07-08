대덕특구 현장 누빈다…대전시, '주니어닥터' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전시와 KBSI가 8일부터 14일까지 청소년 과학체험 ‘제19회 주니어닥터’ 참가자를 모집했다
- 프로그램은 21일부터 8월 28일까지 대덕특구 등 35개 기관이 참여해 대면·온라인 과학체험을 6주간 진행한다
- 8세부터 16세 청소년을 대상으로 추첨 선발하며 교육복지 대상 학생 180여명 초청프로그램도 운영해 과학문화 접근성을 높인다고 했다
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7월 21일부터 6주간 운영, 대면·비대면 과학체험 병행
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 전국 청소년들이 대덕특구 연구기관의 첨단 과학기술을 직접 체험하는 '주니어닥터'가 여름방학 기간 대전에서 열린다.
대전시는 한국기초과학지원연구원(KBSI)과 함께 '제19회 주니어닥터' 참가자를 8일부터 14일까지 모집한다고 밝혔다.
올해 19회째를 맞은 주니어닥터는 대전시가 후원하고 KBSI가 주관하는 대표 과학문화 체험 프로그램이다. 청소년들이 대덕특구 연구기관을 방문해 연구시설과 과학기술 성과를 직접 접하며 과학에 대한 관심을 높일 수 있도록 기획됐다.
올해 프로그램은 오는 21일부터 8월 28일까지 6주간 진행된다. KBSI를 비롯해 대덕특구 내 정부출연연구기관, 공공기관, 대학, 민간기관 등 모두 35개 기관이 참여한다.
KBSI 지역센터가 있는 부산과 대구, 광주, 오창에서도 프로그램이 함께 운영돼 대전 외 지역 청소년들의 참여 기회도 넓힌다.
대면 프로그램은 110여 개 주제로 구성되며, 운영 횟수는 300여 회에 달한다. 여기에 과학 DIY 챌린지, 랜선 과학교실 등 온라인 콘텐츠도 병행해 지역이나 이동 여건에 관계없이 과학체험에 참여할 수 있도록 했다.
참가 대상은 8세부터 16세까지 청소년이다. 신청은 8일 오전 10시부터 14일 오후 5시까지 주니어닥터 누리집에서 하면 된다.
참가자는 추첨 방식으로 선정되며, 결과는 16일 오후 2시 주니어닥터 누리집을 통해 공개된다. 이후 결원이 생긴 프로그램에 대해서는 추가 모집도 이뤄질 예정이다.
과학체험 기회가 상대적으로 적은 학생들을 위한 초청 프로그램도 마련된다. 대전시교육청 교육복지우선지원사업 대상 중점학교 18개교 청소년 180여 명이 참여할 예정이다.
대전시는 이번 초청 프로그램을 통해 과학문화 접근성을 높이고, 청소년들이 미래 과학인재로 성장할 수 있는 계기를 제공한다는 계획이다.
대전시 관계자는 "주니어닥터는 대덕특구가 가진 연구역량을 청소년들과 나누는 대표적인 과학문화 프로그램"이라며 "지역 연구기관과의 협력을 바탕으로 청소년들이 과학자의 꿈을 키울 수 있는 체험 기회를 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 제19회 주니어닥터 개막식은 오는 24일 오전 11시 KBSI 대덕본원 강당에서 열린다. 개막식에 앞서 과학자 강연과 과학 마술 콘서트 등 특별 프로그램도 진행된다.
자세한 내용은 한국기초과학지원연구원 주니어닥터 홈페이지에서 확인할 수 있다.
nn0416@newspim.com