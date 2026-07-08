라온시큐어, 20억원 자사주 취득

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 8일 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약을 체결해 주주가치 제고와 책임경영 강화를 추진했다.
- 이번 자사주 취득은 대표이사 지분 확대에 이어 기업가치와 주주가치 제고 의지를 시장에 재확인한 조치라고 설명했다.
- 라온시큐어는 에이전틱 AI 보안 플랫폼·PQC·디지털 ID 인증 등 차세대 보안 사업 확대를 통해 성장세와 기술 경쟁력을 강화하고 있다.
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주주가치 제고 의지 재확인…기업가치 제고 추진
에이전틱 AI·양자내성암호 사업 확대…성장 기반 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 라온시큐어가 20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하며 주주가치 제고와 책임경영 강화에 나선다고 8일 밝혔다.
공시에 따르면 취득 예정 주식 수는 보통주 27만7392주이며, 취득 예정 금액은 20억원이다. 취득 단가는 이사회 결의일 전일 종가인 7210원을 기준으로 산정됐다. 회사는 이번 자사주 취득이 중장기 성장성과 기업가치를 고려한 결정으로, 주주가치 제고를 위한 책임경영의 일환이라고 설명했다.
앞서 지난달에는 최대주주인 이순형 대표가 장내 매수를 통해 보유 지분을 확대했다. 대표이사의 주식 매수에 이어 회사 차원의 자사주 취득까지 추진하면서 기업가치와 주주가치 제고 의지를 다시 한번 시장에 확인했다는 설명이다.
회사에 따르면 라온시큐어는 지난해 창립 이후 최대 매출을 기록하며 성장세를 이어왔다. 올해는 에이전틱 AI 기반 보안 자동화 플랫폼 개발을 추진하는 한편, 양자내성암호(PQC) 분야에서 금융권 공급 계약을 확보하는 등 차세대 보안 사업 확대에도 속도를 내고 있다.
디지털 ID 인증 사업도 지속 확대하고 있다. 모바일 신분증과 블록체인 기반 디지털 ID, 다중인증(MFA) 기술을 바탕으로 공공과 민간 시장에서 사업 기반을 넓혀가고 있다.
라온시큐어 관계자는 "이번 자사주 취득은 회사의 중장기 성장성과 기업가치를 종합적으로 고려한 결정"이라며 "에이전틱 AI 기반 보안 자동화 플랫폼을 중심으로 기술 경쟁력을 강화하는 동시에 책임경영과 주주가치 제고에도 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com