광주서 수족구병 급증…6월 말 검출률 75%

AI 핵심 요약beta
- 광주보건환경연구원이 8일 여름철 영유아 수족구병 확산 우려를 밝혔다
- 6월 엔테로바이러스 평균 검출률 37.5%였고 4주 차에 75%로 급등했다
- 연구원 측은 어린이집·유치원에 손 씻기와 공용물품 소독 등 위생 관리 강화를 당부했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 광주 지역에서 영유아 수족구병 원인 바이러스 검출률이 급등하며 영유아 감염 확산 우려가 커지고 있다.
광주보건환경연구원은 최근 엔테로바이러스 검출률이 증가함에 따라 여름철 감염병 확산 차단을 위해 개인위생 수칙 준수가 마련됐다고 8일 밝혔다.
질병관리청 및 협력 의료기관과 공동으로 실시하는 '엔테로바이러스 병원체 표본감시' 결과, 올해 6월 평균 검출률은 37.5%로 집계됐다.
주차별로는 1주 차 40%, 2주 차 25%, 3주 차 0%를 보이다가 4주 차(6월 21~27일) 75%로 급등했다. 지난해도 같은 시기 94.1%까지 상승한 이후 여름철 유행이 이어진 바 있다.
수족구병은 주로 0~6세 영유아에게 발생하는 감염병으로, 감염자의 대변과 호흡기 분비물, 오염된 장난감이나 식기 등을 통해 전파된다. 발열과 함께 입안, 손, 발에 수포성 발진이 나타나는 것이 특징이며, 대부분 7~10일 내 회복되지만 전염력이 높아 집단시설 내 확산 위험이 크다.
서정미 광주보건환경연구원장은 "최근 검출률 증가세가 뚜렷해 각별한 주의가 필요하다"며 "어린이집과 유치원에서는 공용물품 소독과 손 씻기 등 개인위생과 환경관리 실천이 중요하다"고 말했다.
ej7648@newspim.com