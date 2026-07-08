부산시민단체 "해사법원 임시청사 확정 환영…국제커피박물관은 보존해야"

AI 핵심 요약beta
- 미래사회를준비하는시민공감은 8일 해사법원 임시청사 확정 환영 입장을 밝혔다.
- 시민단체는 국제커피박물관 이전·확대와 공공문화자산 지정 등 보전 대책 마련을 요구했다.
- 해사법원과 시민문화공간이 같은 건물에 있는 만큼 공간 재배치 과정에서 문화시설 배제를 막을 제도적 장치를 촉구했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산해사국제상사법원(해사법원) 임시청사가 동구 옛 부산진역사(동구문화플랫폼)로 최종 확정된 데 대해 시민사회가 첫 반응을 내놨다.
해양 사법 기능 집적 효과를 긍정하면서도 동일 공간에 자리한 국제커피박물관의 향후 거취와 보전 대책을 함께 마련해야 한다는 주문이다.
(사)미래사회를준비하는시민공감은 8일 오전 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산이 오랫동안 추진해 온 '글로벌 커피도시' 정책을 더욱 발전시키기 위한 건설적인 정책을 제안한다"며 "해사법원 부산 이전과 임시청사 활용은 적극 환영한다. 하지만 기존 공공문화자산까지 함께 사라져서는 안 된다"고 밝혔다.
이들은 "이곳이 부산시와 동구청 협력으로 '문화플랫폼 시민마당'으로 조성됐고 상설전시관·작은도서관·미디어스튜디오와 함께 국제커피박물관이 들어선 시민 문화공간"이라며 "국제커피박물관은 국내외 커피 유산과 관련 자료를 모은 상설 전시공간으로, 동구문화플랫폼 내 핵심 시설로 운영돼 왔다"고 말했다.
그러면서 "부산시는 스스로 '글로벌 커피도시 부산'을 선언했다. 축제도 중요하지만 박물관은 도시의 뿌리"라며 "부산이 진정한 글로벌 커피도시를 지향한다면 도시의 역사와 정체성을 담고 있는 상징적인 문화 인프라도 함께 육성해야 한다"고 목소리를 높였다.
이어 "지금 필요한 것은 이전과 확대이다. 국제커피박물관을 그대로 둘 수 없다면 새로운 이전 부지를 마련해야 한다"며 "부산을 대표하는 국제커피문화복합공간으로 확대 발전시키는 계기로 삼아야 한다"고 강조했다.
이들은 ▲부산시와 부산시의회, 동구청, 기증자, 시민사회, 전문가 등이 함께 참여하는 협의체 구성 ▲국제커피박물관을 공공문화자산 지정과 운영방안 마련 ▲부산시의회에서 커피산업 육성정책과 연계한 국제커피박물관 활성화 방안에 대한 정책을 마련해 줄 것을 제안했다.
또 협의체를 바탕으로 국제커피박물관의 이전·확대 및 운영 활성화 방안 조속 마련과 해사법원 부산 이전과 시민문화공간 보전이 상생할 수 있는 최적의 방안을 마련해 줄 것을 촉구했다.
해사법원 임시청사와 동구문화플랫폼이 같은 건물을 사용하는 만큼 공간 재배치와 기능 조정 과정에서 시민 문화시설이 배제되지 않도록 제도적·재정적 안전장치를 마련하라는 의미다.
해사법원 임시청사 결정은 지난달 대법원 법원행정처가 법원청사건축심의위원회를 열어 동구문화플랫폼(옛 부산진역사)을 위치로 선정하면서 공식화됐다.
개원 목표 시점은 2028년 3월로 제시돼 있다. 해수부 등 해양 관련 기관과 함께 동구 일대에 해양 행정·사법 기능이 집적될 것이라는 기대도 커지고 있다.
한편 시민단체는 이날 오후 부산 동구청을 방문해 구청장에게 기자회견문과 제안서를 전달할 예정이다.
ndh4000@newspim.com