신한카드, 여름 휴가철 맞아 제주 여행 업종 할인 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 8일 제주 방문 고객 대상 여름 결제 할인 이벤트를 진행했다.
- 제주엔젤렌트카·에코랜드·노형수퍼마켙에서 신한카드 결제 시 금액·연령대별 추가 할인 혜택을 제공했다.
- 신한 탑스 고객은 제주제트·아르떼뮤지엄·좀비트레인 이용 시 최대 30% 할인과 탑스 쿠폰 발급 조건이 적용됐다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드는 여름 휴가철을 맞아 제주도를 방문하는 고객들을 대상으로 결제 할인 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.
신한카드는 소비자중심경영(CCM) 인증을 받은 제주엔젤렌트카에서 추가 할인 혜택을 제공한다. 제주엔젤렌트카 홈페이지에서 실시간 예약 할인을 적용받은 후 신한카드로 결제하면 금액대에 따라 ▲10만원 이상은 5000원 ▲5만원 이상은 3000원 ▲5만원 미만은 1000원을 더 할인받을 수 있다.
에코랜드 테마파크에서는 신한카드 결제 시 ▲성인 4000원 ▲청소년 3000원 ▲어린이 2000원의 할인 혜택이 적용된다. 결제 항목에 따라 입장권과 아메리카노 패키지는 성인 기준 1만 8000원, 입장권과 기차빵 패키지는 1만 9000원에 매입 가능하다.
몰입형 초대형 미디어아트 전 '노형수퍼마켙'의 경우, 현장 키오스크의 신한카드 전용 QR코드로 결제하면 성인 정상가 1만 5000원인 입장권을 1만 2000원에 구매할 수 있다.
신한 탑스(Tops) 고객에게는 별도의 우대 혜택이 적용된다. 해양 레포츠 업체인 제주제트 이용 시 정상가보다 30% 저렴한 2만 1000원에 이용할 수 있으며, 아르떼뮤지엄 제주 입장권과 아르떼 키즈파크 제주 이용권은 동반인을 포함해 최대 4인까지 20% 할인이 지원된다. 에코랜드 테마파크의 좀비트레인 입장권 또한 20% 할인된 1만 6000원에 판매된다.
해당 혜택은 신한 쏠(SOL)페이나 신한카드 홈페이지에서 탑스 쿠폰을 발급받아 지참하면 된다.
eoyn2@newspim.com