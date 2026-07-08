산골총각 영웅, 시청자 성원에 1회 연장…총 7부작 확정

AI 핵심 요약beta
- SBS 예능 산골총각 영웅이 8일 1회 연장했다.
- 방영 내내 시청률과 화제성을 모두 잡았다.
- 차승원·김도훈 등 특급 친구들 출연을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 예능 산골총각 영웅이 시청자들의 뜨거운 호응에 힘입어 1회 연장을 확정했다.
'산골총각 영웅'은 첫 방송 이후 방영 기간 내내 시청률과 화제성을 동시에 잡으며 화요 예능의 절대강자로 자리매김했다. 핵심 지표인 '2049 시청률'에서는 3주 연속 화요 예능 1위 자리를 지켰고, 분당 최고 시청률은 6.5%까지 치솟는 등 탄탄한 시청률을 기록했다.
'산골총각 영웅'의 열풍은 TV를 넘어 OTT와 온라인까지 강타했다. 첫 방송 직후부터 '넷플릭스' 톱10 진입 및 최고 순위 4위를 기록했고, 출연자 임영웅은 '펀덱스'에서 발표한 비드라마 출연자 화제성 2위에 랭크되는 등 온·오프라인을 아우르는 인기로 주목받고 있다.
도파민 예능 홍수 속에서 '무공해 힐링 예능'으로 주목받고 있는 '산골총각 영웅'은 어디서도 본 적 없는 가수 임영웅의 산골 하우스 일상과 함께 회를 거듭할수록 돋보이는 임영웅과 친구들 간의 유쾌한 케미스트리가 어우러지며 무해한 웃음을 선사하고 있다.
제작진은 "시청자분들께서 보내주신 뜨거운 성원 덕분에 1회 연장을 할 수 있었다"라며 "남은 회차 동안 산골에서 펼쳐지는 다양한 에피소드들을 밀도 있게 담아낼 예정이니 마지막까지 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.
한편, 7부작으로 연장된 '산골총각 영웅'은 앞으로 더 풍성한 이야기들과 함께 특급 친구들의 등장도 예고되어 있다. 다음주 방송에서는 'NEW 산총각즈' 곽범, 넉살, 로이킴의 광기 어린 산골 하우스 라이프가 그려지고, 그 이후에는 '삼시세끼' 시리즈로 인연을 맺었던 차승원, 배우 김도훈이 출격할 예정이다.
임영웅의 무해한 무계획 산골 라이프 '산골총각 영웅'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.
moonddo00@newspim.com