미래에셋증권, 연금 고객 위한 유튜브 라이브 세미나

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 8일 연금 고객 대상 유튜브 라이브 세미나를 개편해 '퇴근길 30분, 연금 투자 인사이트'로 첫 방송을 진행했다.
- 세미나는 시장 동향·연금 자산배분·ETF·절세 등 핵심 정보를 3부로 나눠 각 분야 전문가가 쉽게 전달하는 것이 특징이다.
- 스마트머니 유튜브와 엠스탁에서 매월 1회 무료로 진행하며 실시간 댓글을 반영해 고객과 함께 대표 연금 콘텐츠로 발전시킬 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 8일 연금 고객을 위한 유튜브 라이브 세미나를 개편했다고 밝혔다.
미래에셋증권은 기존 세미나의 구성과 콘텐츠를 한층 강화해 '퇴근길 30분, 연금 투자 인사이트'라는 이름으로 새 단장했다. 첫 방송은 이날 오후 5시 30분에 진행된다.
퇴근길 30분, 연금 투자 인사이트는 바쁜 직장인들도 30분 동안 부담 없이 연금 투자 정보를 접할 수 있도록 기획한 라이브 세미나다. 연금 투자와 자산배분, ETF, 절세 등 고객에게 실질적으로 도움이 되는 내용을 알기 쉽게 전달하는 것이 특징이다.
세미나는 총 3부로 구성된다. 1부에서는 최근 시장 동향을 점검하고 미래에셋증권의 연금 자산배분 전략을 소개한다. 2부에서는 연금을 ETF로 투자할 때 꼭 알아야 할 핵심 팁 6가지를 전달한다. 미래에셋증권 투자와연금센터를 비롯해 세무사, 노무사, 자산운용사 운용역 등 각 분야 전문가들이 출연해 연금 자산관리에 필요한 다양한 정보를 제공할 예정이다. 마지막으로 실시간 댓글을 통해 시청자들의 질문에 답하며 소통하는 시간도 마련됐다.
해당 세미나는 미래에셋증권 유튜브 채널 '스마트머니'를 통해 누구나 무료로 시청할 수 있으며, 모바일 앱 엠스탁(M-STOCK)에서도 시청할 수 있다.
미래에셋증권은 퇴근길 30분, 연금 투자 인사이트를 매월 1회 정기적으로 운영할 계획이다. 특히 실시간 댓글을 통해 확인한 고객들의 관심사를 향후 방송 주제와 콘텐츠 기획에 적극 반영해 고객과 함께 만들어가는 대표 연금 콘텐츠로 발전시켜 나갈 방침이다.
미래에셋증권 관계자는 "빠르게 변하는 시장에서 연금 투자자들이 불안해하거나 소외받는 일이 발생하지 않도록 투자에 대한 정보와 아이디어를 적시에 제공하고자 이 세미나를 기획했다"며 "고객과 쌍방향으로 소통하며 연금 투자에 실질적인 도움이 되는 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com