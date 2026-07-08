행안부-신한금융 맞손…3년간 60억원 투입해 사회연대경제 육성

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부와 신한금융그룹이 8일 사회연대경제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 3년간 60억원을 지원해 사회연대경제 혁신모델을 발굴·확산하고 지역 문제 해결 민관협력을 강화하기로 했다
- 대구 안심마을 등 지역 순환경제 모델을 기반으로 교육·돌봄·주거 등 공동체 중심 돌봄 체계를 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 신한금융그룹이 사회연대경제 활성화를 위해 향후 3년간 총 60억원을 지원하며 지역 혁신모델 확산에 나선다.
행정안전부는 8일 대구 동구 안심마을에서 신한금융그룹과 '사회연대경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 윤호중 행정안전부 장관과 진옥동 신한금융그룹 회장이 참석했으며, 양측은 사회연대경제 생태계 조성과 지역 혁신모델 확산을 위한 협력 방안을 논의했다.
이번 협약에 따라 행안부는 올해부터 추진 중인 '사회연대경제 혁신모델 발굴 및 확산 사업'과 연계해 지역사회와 사회연대경제조직이 함께 지역 문제를 해결하는 사업을 지원한다.
신한금융그룹은 '사회연대경제 임팩트업 프로젝트'를 통해 전국 영업장 등의 에너지 절감으로 조성한 재원과 사회공헌기금 등을 활용해 3년간 총 60억원(연 20억원)을 지원한다.
양 기관은 사회연대경제 조직의 성장 기반을 강화하고 지역 문제 해결을 위한 민관 협력사업을 확대하는 한편, 혁신모델을 전국으로 확산하는 데 협력하기로 했다.
협약이 열린 대구 안심마을은 에너지와 공공구매, 사회연대금융, 지역공동체를 연계한 지역 순환경제 대표 사례로 꼽힌다. 주민들이 시민햇빛발전소 운영과 공공구매 플랫폼 구축, 사회연대금융 등을 통해 지역 자원이 지역사회 안에서 순환하는 구조를 만들고 있다.
특히 안심마을은 교육·돌봄·먹거리·문화 서비스를 공동체 중심으로 운영하고 있으며, 이번 혁신모델을 통해 발달장애인의 주거와 일 경험, 자립 지원 등 마을 돌봄 체계를 더욱 강화할 계획이다.
윤 장관은 협약식 이후 마을학교둥지 사회적협동조합, 동네책방협동조합 '책방아이', 안심협동조합 로컬푸드 매장, 와글사회적협동조합 마을방송국 등을 차례로 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 관계자들과 간담회를 가졌다.
윤호중 행정안전부 장관은 "오늘 신한금융그룹과의 업무협약은 민관이 함께 사회연대경제 생태계를 키워나가는 의미 있는 출발점이 될 것"이라며 "앞으로도 민간과의 협력을 더욱 확대해 사회연대경제 혁신모델을 전국으로 확산하고, 주민들이 일상에서 지역 활력을 직접 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com