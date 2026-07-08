지예은·지석진 '충주지씨' 귀환…여름송 '아쿠아' 발매

AI 핵심 요약beta
- 지예은과 지석진이 듀오 충주지씨로 17일 신곡 아쿠아를 발매했다
- 신곡 아쿠아는 청량한 팝 사운드로 일상 속 쉼표와 설렘을 노랫말에 담았다
- 맑은 음색의 지예은과 감미로운 지석진 보컬이 어우러져 여름 감성을 극대화했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지예은이 지석진과 결성한 프로젝트 듀오 '충주지씨'로 약 1년 만에 돌아온다.
지예은은 지석진과 함께 '충주지씨'의 두 번째 싱글 '아쿠아(AQUA)'를 오는 17일 발매한다. 지난해 발표한 첫 번째 싱글 '밀크쉐이크' 이후 약 1년 만에 출시하는 신곡으로, 청량한 여름 감성을 담은 색다른 매력을 선보일 예정이다.
신곡 '아쿠아'는 맑고 투명한 물을 연상시키는 트렌디한 팝 사운드 장르의 곡이다. 시원하게 뻗어나가는 경쾌한 기타 리프와 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 중독성 강한 멜로디가 어우러져 듣는 이들에게 기분 좋은 에너지를 선사한다.
이번 신곡은 바쁜 일상 속 잠시 쉼표를 찍는 듯한 자유로움과 순수했던 감정, 그리고 설렘의 순간들을 가사로 표현했다. 누구나 공감할 수 있는 솔직한 노랫말에 밝고 긍정적인 분위기를 더해 '충주지씨'만의 따뜻하고 친근한 감성을 자연스럽게 녹여냈다.
특히 지예은은 특유의 맑은 음색으로 신곡의 싱그러운 무드를 한층 더 끌어올릴 예정이다. 순수하면서도 편안한 보컬이 여름의 시원한 감성을 더욱 풍성하게 전하며 '아쿠아'가 담고 있는 밝은 에너지를 매력적으로 완성해냈다.
여기에 지석진의 감미롭고 부드러운 음색이 지예은의 청량한 보컬과 어우러져 '충주지씨'의 풋풋한 감성을 극대화한다. 지난해 '밀크쉐이크'에서 보여준 유쾌한 케미가 이번 '아쿠아'에서는 더욱 깊어진 호흡과 완성도 높은 하모니로 이어져 탁 트인 여름 분위기를 선사할 것으로 기대를 모은다.
한편, 지예은이 지석진과 함께하는 '충주지씨'의 두 번째 싱글 '아쿠아'는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com