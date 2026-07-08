배재고 야구부, 6개월 출전정지 재심 청구 결정…교직원 탄원서도 제출

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수석코치 이름으로 재심 신청…기한 마지막 날 절차 착수

광주일고도 선처 호소…"학생들 새 출발 기회 달라"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울 배재고등학교 야구부가 광주제일고등학교와의 경기 중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외친 일로 받은 6개월 출전정지 징계에 대해 재심을 청구하기로 했다.

서울시교육청은 8일 배재고 야구부가 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회의 징계와 관련해 재심을 청구하기로 결정했다고 밝혔다.

홍경표 광주제일고 총동창회 회장이 7일 전남광주통합특별시 북구 광주학생독립운동기념역사관에서 기자회견을 열고 조롱 응원으로 논란을 빚은 서울 배재고 학생에 대한 선처를 호소하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

재심 청구서는 배재고 야구부 수석코치 이름으로 제출될 예정이다.

배재고 교직원들이 작성한 탄원서도 함께 제출된다. 학교 측은 학생 선수들이 잘못을 인정하고 직접 사과한 점과 교육적 회복 가능성 등을 고려해 징계 수위를 다시 판단해달라는 취지로 탄원서를 준비한 것으로 전해졌다.

재심은 징계 의결이 통보된 날부터 7일 이내에 신청할 수 있다. 배재고 야구부의 재심 신청 기한은 이날까지였다.

앞서 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 경기 도중 광주일고 더그아웃을 향해 "가야지 가야지 스타벅스 가야지", "탱크 데이" 등의 구호를 외쳐 논란을 빚었다.

대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전정지 징계를 내리고 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 남은 경기를 몰수패 처리하기로 했다.

이 징계로 배재고는 다음 달 열리는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에도 출전할 수 없게 됐다. 봉황대기는 별도 지역 예선이 없는 전국 대회여서 3학년 선수들의 대입에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나왔다.

배재고 학생 선수들의 방문 사과를 받은 광주일고는 대한야구소프트볼협회에 징계 재고를 공개적으로 요청했다.

이규연 광주일고 교장은 기자회견에서 "대한야구소프트볼협회와 야구 관계자분들께 부탁드린다"며 "용서와 화해의 모습을 고려해 배재고 야구부 학생들이 경기장 안에서 새롭게 출발할 수 있도록 행정적 역량과 지혜를 모아 주시기를 바란다"고 당부했다.

광주일고 총동창회도 성명을 내고 선처를 호소했다. 총동창회는 "잘못을 깊이 뉘우치고 진심으로 용서를 구한 학생들의 가슴에 주홍글씨를 새기는 일은 우리가 바라는 길이 결코 아니다"라며 "이번의 뼈아픈 실수가 배재고 학생들에게 훌륭한 인생의 나침반으로 승화되기를 바란다"고 촉구했다.

총동창회는 이번 사안을 학생들만의 문제로 돌려서는 안 된다고 지적했다. 사태를 방조하거나 직간접적으로 관여한 배재고와 야구부 지도자, 서울시교육청은 책임 있는 자세를 보여야 한다고 짚었다.

아울러 법정 국가기념일을 조롱하는 행위에 대한 처벌 규정을 명확히 하고 학교 안에 퍼진 혐오문화를 근절하기 위한 실질적 대책이 필요하다고 강조했다.

jane94@newspim.com