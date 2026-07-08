경기도, 올해 첫 '호우 비상 1단계' 발령...최대 150mm 집중호우 대비

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 8일 재난안전대책본부 비상1단계를 발령했다.
- 도는 하천 산책로·지하주차장 등 취약시설을 선제 통제하고 실시간 호우 상황을 관리하기로 했다.
- 도는 10일 오전까지 이어질 집중호우에 대비해 기상정보 수시 확인과 침수우려지역 출입 자제를 당부했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 오는 10일 오전까지 경기 지역에 올해 들어 가장 많은 비가 내릴 것으로 예보됨에 따라 경기도는 8일 오전 5시를 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 발령하고 본격적인 대응에 나섰다고 밝혔다. 도는 올해 여름 들어 비상 1단계 이상을 발령한 것은 이번이 처음이다.
기상청에 따르면 오는 9일까지 경기도에는 최대 150mm 이상의 많은 비가 내릴 전망이다. 특히 8일 출근 시간대와 8일 밤부터 9일 사이에는 시간당 20~50mm의 강한 비가 집중될 것으로 보인다.
비상 1단계 발령에 따라 도는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 두고 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 23명과 주요 부서별 자체상황실 12명 등 총 35명을 투입해 비상 근무체제에 돌입했다. 이들은 각 시·군의 호우 상황과 피해 발생 여부를 실시간으로 파악하고 지원할 예정이다.
도는 이번 집중호우에 대비해 ▲하천 산책로 선제적 통제 및 예찰 강화▲지하주차장·반지하주택 침수 시 즉시 통제 및 대피 유도▲빗물받이, 저수지, 산사태 취약지역 및 급경사지 점검 등 시·군과 협력해 취약 시설을 집중적으로 관리할 방침이다.
앞서 도는 지난 7일 오후 김성중 행정1부지사 주재로 도-시·군 긴급대책회의를 열고 기상특보 발효 시 신속한 재난안전대책본부 운영과 하천 산책로·지하차도 등의 선제적 통제를 지시했다. 또한 학생들의 안전을 위해 도교육청 및 교육지원청과의 비상 연락 체계도 함께 점검했다.
김규식 경기도 안전관리실장은 "이번 비가 금요일 오전까지 이어질 것으로 전망되는 만큼 기상정보를 수시로 확인해 달라"며 "집중호우 시에는 하천변 산책로와 지하차도 등 침수 우려 지역의 출입을 자제해 줄 것을 당부한다"고 말했다.
1141world@newspim.com