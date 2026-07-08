문화비 소득공제 효과 톡톡...체력단련장 4.5배·수영장 3.5배 증가

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 8일 문화비 소득공제 확대 효과를 발표했다
- 2025년 하반기 체력단련장·수영장 카드매출과 이용자가 큰 폭으로 늘었다
- 이용자 수와 1인당 결제액 동반 증가로 체육시설 소비가 지속 확대된 것으로 분석됐다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 2025년 7월 1일부터 시행하고 있는 '문화비 소득공제 체육시설 확대'정책에 대한 데이터 분석 결과를 8일 발표했다. 이에 따르면, 제도 도입 이후 체육시설 사업자의 카드결제 매출액과 이용자 수, 1인당 카드결제 금액이 모두 큰 폭으로 증가한 것으로 파악됐다.
분석 결과에 따르면, 2025년 하반기 체육시설 카드결제 매출액은 상반기 대비 체력단련장은 4.5배(354.7%), 수영장은 3.5배(250.6%) 증가했다. 체력단련장 카드결제 매출은 상반기 181억 9000만 원에서 하반기 827억 3000만 원으로, 수영장 카드결제 매출은 상반기 51억 1000만 원에서 하반기 179억 2000만 원으로 늘었다.
문체부 측은 "월별 추이를 살펴보면 카드결제 매출액과 이용자 수는 제도 시행 시점인 7월부터 증가한 뒤 연말까지 높은 수준을 유지했다"며 "이는 단기간의 일시적 증가를 넘어 제도 시행 이후 체육시설 소비가 지속적으로 확대됐음을 보여준다"고 설명했다.
체육시설 이용자 수뿐 아니라 1인당 카드결제 금액도 함께 증가한 것으로 나타났다. 2025년 하반기 이용자 수는 상반기보다 체력단련장업이 85.0%, 수영장업이 58.7%가 증가해 체육시설 이용 저변이 크게 확대되었다. 이용자 1인당 카드결제 금액은 같은 기간 체력단련장업이 144.5%, 수영장업이 120.8% 증가했다. 이용자 수와 1인당 카드결제 금액이 모두 늘어난 점을 고려할 때, 소득공제 도입이 체육시설 이용과 소비 확대에 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.
이번 분석은 문화비 소득공제 등록 사업자의 4개 카드사(시장 점유율 58.0%) 결제 데이터와 신용평가사(시장 점유율 70%)의 가명 결합 데이터를 토대로 제도 시행 전후의 카드결제 매출액과 이용 현황을 비교했다.
김대현 문체부 제2차관은 "체육시설 이용료에 대한 소득공제 확대는 스포츠 산업 활성화와 국민 여가 참여 촉진이라는 관점에서 국민의 폭넓은 지지를 얻은 사업"이라며, "더욱 적극적이고 실효성 있게 제도를 운영해 나가겠다"라고 밝혔다.
fineview@newspim.com