문체부, 인디음악 집중육성 한다...음악산업 현장간담회

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 8일 최휘영 장관 주재로 음악산업 현장간담회를 열었다
- 대중음악은 매출·수출 증가율 1위를 기록했지만 제작비 상승·장르 편중 등 구조적 위기가 제기됐다
- 최휘영 장관은 중소기획사 글로벌 도약 지원 확대와 금융지원·인디음악 육성으로 K뮤직 발전을 추진하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 8일 최휘영 장관 주재로 대중음악 기획사 및 유관 협회가 참여하는 '음악산업 생태계 강화를 위한 현장간담회'를 연다.
한국 대중음악은 그룹 방탄소년단(BTS) 등 세계적인 케이팝 가수의 성장을 기반으로, 2025년 기준 콘텐츠 전 분야 중에서 전년 대비 매출액(15.4%)과 수출액(32.4%) 증가율이 1위를 기록하는 등 뚜렷한 성장세를 보이고 있다. 그러나 지속적인 제작비 상승, 장르 편중, 기업 간 격차 심화, 공연 기반시설 부족, 지역 불균형 등 구조적 요건으로 산업 성장률이 둔화할 수 있다는 우려가 업계 등에서 지적되어 왔다.
이번 간담회는 이러한 위기의식 속에서 한국 대중음악의 지속 가능한 성장을 위한 해법을 모색하고자 마련한 자리다. 간담회에는 미스틱스토리, 씨에이엠위더스(CAM WITH US), 알비더블유(RBW), 에프엔씨엔터테인먼트(FNC엔터테인먼트), 이엠에이(EMA)(가나다순)와 같은 음악 기획사와 한국대중음악산업협회, 한국대중음악공연산업협회, 한국음악레이블산업협회 등 관련 협회가 참석한다.
최휘영 장관은 "음악산업이 지속 가능하게 성장하기 위해서는 산업의 허리인 중소·중견 기획사가 활발히 활동하고 이를 바탕으로 커나갈 수 있어야 한다"라며 "이를 위해 올해 10팀을 지원한 '중소기획사 글로벌 도약 지원' 사업을 지속 확대하고 음악 제작비 세액 공제 및 융자 도입 등 금융 지원 방안을 추진하겠다. K팝을 넘어 'K뮤직'으로 발전하기 위해 인디음악을 집중 육성할 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com