전국 광역 단체장 7월 8일 일정

▲우상호 강원도지사
-2026년 상반기 모범공무원 표창장 수여식(10:00 신관 소회의실)
-제12대 강원특별자치도의회 의원 초청 오찬 간담회(12:00 스카이컨벤션)
▲이원택 전북지사
- KB금융타운 개소식 (10:30 전주시)
▲민형배 전남광주특별시장
- 간부회의(09:00 동부청사 2층 나철실)
- 철강산업 현장 방문(13:00 포스코 광양제철소)
- 2차전지산업 현장 방문(15:10 광양이엔에스)
- 2차전지산업 현장 방문(16:05 포스코퓨처엠)
▲신용한 충북지사
-뉴에너지페어 오송 개막식(10:00 청주오스코)
-청년 도정참여단 발대식(14:00 대회의실)
▲전재수 부산시장
- 해양 AI 소재 연구센터 구축을 위한 업무협약(11:30 국립부경대학교)
- 국립부경대 학생 소통 간담회( 12:10 국립부경대학교)
- 2026 대한민국 해양수산 대포럼( 14:00 국립부경대학교)
- 제21회 부산국제어린이청소년영화제( 18:00 영화의전당 하늘연극장)
▲박완수 경남지사
-기자간담회(10:30 도정회의실)
▲허태정 대전시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-제10대 대전광역시의회 개원식(14:00 시의회 본회의장)
▲조상호 세종시장
-확대간부회의(9:30 대회의실)
-이·통장연합회 7월 정기회의(11:00 대회의실)
-주민자치연합회 7월 정기회의(17:00 대회의실)
▲ 박찬대 인천시장
- 주요 업무보고 (10:00)
- 인천 대학연합 창업 아카데미 개막식 (14:00)
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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