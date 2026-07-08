[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 8일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 8일 상임위 전체회의와 의원실 세미나, 기자회견을 연다
- 여야는 AI·금융·방위산업·K-컬처 등 포럼과 간담회, 방송 출연을 이어간다
- 조국혁신당은 8일 공개일정이 없고 개혁신당은 ABC 행사와 군산업 행사 등에 참석한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실,［시즌3］피지컬 AI 프론티어 강국 신기술 전략포럼 / 의원회관 제2세미나실
09:30 안도걸 의원실 등, 팬이 K-컬처콘텐츠 투자자가 되는 길: 문화예술콘텐츠 STO 활성화 방안 / 의원회관 제2세미나실
10:30 정청래 의원실 등, 서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회 / 의원회관 제3세미나실
13:30 김재원 의원실, 위기의 한국축구 진단과 대안 / 의원회관 대회의실
14:00 조인철 의원실 등, 금융 공급망 사이버 복원력 컨퍼런스 / 의원회관 제2소회의실
14:00 강득구 의원실 등, AI시대, 도서관은 안녕하십니까 / 의원회관 제1소회의실
14:00 이광희 의원실 등, 공정성 확보를 위한 지방계약법 개선 토론회 / 국회도서관 대강당
14:00 복기왕 의원실 등, 민간임대주택 공급 확대와 주거안정 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 유용원 의원실 등, 제9회 해양안보 세미나: 핵추진 연료, 유무인 탑재 항모건조와 해양 무인기·무인함정·잠수정 개발현황 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 고민정 의원, [현안 기자회견]
10:00 전종덕 의원, [전남광주통합특별법 공무원 종전근무지 보장 촉구 기자회견]
10:20 이학영 의원, [공익활동 집시법 무죄 촉구 기자회견]
10:40 김태규 의원, [태릉 육군사관학교 전남 장성 이전 반대 기자회견]
11:00 이건태 의원, [정치 현안 기자회견]
11:20 김현정 의원, [전당대회 관련 기자회견]
11:40 김승원 의원, [현안 기자회견]
13:20 안도걸 의원, [국가재정법 관련 기자회견]
13:40 박상혁 의원, [국회 정상화 협조 촉구 정무위원 기자회견]
14:00 정춘생 의원, [법안 관련 기자회견]
14:20 조경태 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
16:00 2026 ABC 개국 기념 AI 생태계 혁신 포럼 / 더 플라자 호텔 서울 그랜드볼룸
◆국민의힘
*장동혁 당대표
17:00 6·3 참정권 박탈 사태 인천·수도권 청년 단체 간담회 / 인천광역시당 7층
19:20 시민운동 현장 방문 / 구월로데오광장
*정점식 원내대표
08:35 매일신문 유튜브 <이동재의 뉴스캐비닛> 출연
11:00 정성호 법무부 장관 접견 / 국회 본관 원내대표실
14:55 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
14:00 금융 공급망 사이버 복원력 컨퍼런스 / 국회의원회관 제2소회의실
16:00 2026 ABC GRAND LAUNCH CEREMONY / 더 플라자 호텔 서울
*천하람 원내대표
14:00 제2회 방위산업의 날 기념식 / 전쟁기념관
16:00 2026 ABC 기념 AI 생태계 혁신 포럼 / 더플라자 호텔 서울 그랜드볼룸
17:15 광주KBS-R <최정민의 시사플랫폼> 전화인터뷰