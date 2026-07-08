미, 이란 원유 판매 허용 면허 전격 취소…호르무즈 긴장 속 유가 상승

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 행정부가 7일 이란의 국제 원유판매를 허용했던 일반면허를 전격 취소했다.
- 미국은 지난달 체결한 미·이란 조건부 휴전 속에서도 이란의 호르무즈 상선 공격 이후 경제 압박 카드로 대응에 나섰다.
- 국제유가는 약 2.5% 상승했고, 이번 조치가 협상 결렬인지 경고성 조치인지는 불분명하다는 평가가 나왔다.
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미, 이란에 경제 압박 재가동
'당근' 철회에 협상 균열 조짐
[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 7일(현지시간) 이란이 국제 시장에서 원유를 판매할 수 있도록 허용했던 일반 면허를 전격 취소했다. 호르무즈 해협 인근에서 이란의 공격으로 상선 피격이 이어진 가운데 나온 조치로, 최근 타결된 미·이란 간 '조건부 휴전' 합의가 흔들릴 수 있다는 우려가 커지고 있다.
미 재무부는 이날 성명을 통해 지난 6월 21일 발효된 이란 원유 판매 허용 면허를 더 이상 적용하지 않겠다고 밝혔다. 다만 이미 승인된 거래에 대해서는 오는 7월 17일까지 한시적으로 유예기간을 부여했다.
이번 조치는 같은 날 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협 인근 상선들을 향해 미사일과 드론 공격을 감행한 직후 발표됐다. 세계 원유 수송의 핵심 요충지인 호르무즈 해역에서 긴장이 다시 고조되면서, 미국이 이란에 대한 즉각적인 경제적 압박 카드로 대응에 나섰다는 해석이 나온다.
시장도 민감하게 반응했다. 발표 직후 국제유가는 상승세를 보였으며, 브렌트유 가격은 배럴당 75달러에 근접하며 약 2.5% 상승했다. 월스트리트저널(WSJ)은 "트럼프 대통령이 최근 '이란과의 전쟁을 억제하면서 에너지 가격을 낮췄다'고 강조해온 상황에서, 정책 기조와 시장 반응 간 괴리가 드러났다"고 평가했다.
앞서 미국과 이란은 지난달 휴전 및 긴장 완화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 및 군사 충돌 중단을 조건으로 제한적 경제 인센티브를 제공하기로 상호 합의한 바 있다. 이란의 원유 수출 허용과 달러화 수익의 본국 송금 허용은 핵 프로그램 해체를 목표로 한 60일 동안의 외교 협상에 참여하도록 유도하는 핵심 당근으로 작용했다.
당초 해당 면허는 2개월 한시 조치로, 협상 진전에 따라 연장 가능성이 거론됐었다. 그러나 이번 전격 취소로 미 행정부가 이란의 최근 군사 행동과 협상 진전에 대해 강한 불만을 표출한 것이라는 해석에 무게가 실린다. 다만 이번 조치가 협상 결렬을 의미하는지, 아니면 해상 공격 중단을 압박하기 위한 '경고성 조치'인지는 아직 불분명하다는 평가다.
dczoomin@newspim.com