[오늘의 정치일정] 7월 8일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 8일 나토 정상회의 참석 위해 튀르키예 앙카라를 방문했다
- 여야 주요 당대표·원내대표가 국회 회의와 방송 출연, AI 포럼 등 공식 일정을 소화했다
- 외교·국방·보훈 부처 장관이 튀르키예·몽골 등 해외 출장과 국회 일정, 통상업무를 수행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
나토 정상회의 참석 (튀르키예 앙카라)
<외교부>
-장관
튀르키예·몽골 출장
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
국외 출장
-차관
14:00 국회 법제사법위원회 전체회의 (국회 본관)
<국가보훈부>
-장관
몽골 출장
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
16:00 2026 ABC 개국 기념 AI 생태계 혁신 포럼 (더 플라자 호텔 서울 그랜드볼룸)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
17:00 6·3 참정권 박탈 사태 인천·수도권 청년 단체 간담회 (인천광역시당 7층)
19:20 시민운동 현장 방문 (구월로데오광장)
-정점식 원내대표
08:35 매일신문 유튜브 <이동재의 뉴스캐비닛> 출연
11:00 정성호 법무부 장관 접견 (국회 본관 원내대표실)
14:55 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
14:00 금융 공급망 사이버 복원력 컨퍼런스 (국회의원회관 제2소회의실)
16:00 2026 ABC GRAND LAUNCH CEREMONY (더 플라자 호텔 서울)
-천하람 원내대표
14:00 제2회 방위산업의 날 기념식 (전쟁기념관)
16:00 2026 ABC 기념 AI 생태계 혁신 포럼
17:15 광주KBS-R <최정민의 시사플랫폼> 전화인터뷰