한·미·일, SMR 협력 본격화…인태 시장 공동 진출

나토 정상회의 계기 3국 협력 각서 체결

에너지 안보·원전 산업 경쟁력 동시 강화

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 우리나라와 미국, 일본이 인도·태평양 지역을 중심으로 소형모듈원전(SMR) 배치를 가속화하기 위한 3국 협력 체계를 공식화했다.미 국무부는 7일(현지시간) "미국, 일본, 한국이 제3국에서의 SMR 배치를 위한 3자 협력 체계를 구축하기 위해 협력 각서(MOC)를 체결했다"고 밝혔다.

이번 협력 각서는 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나) 정상회의를 계기로 체결됐으며, 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 서명했다. 국무부는 "이번 MOC는 인도·태평양 지역을 초기 중점 대상으로 삼아 SMR 배치를 가속화하기 위한 3국 협력의 틀을 구축하는 것"이라고 의미를 부여하며 "공동의 안보 이익을 증진하고 파트너 국가들이 에너지 안보 수요를 충족할 수 있는 기반을 마련한다"고 설명했다.

특히 3국이 보유한 원전 산업 경쟁력을 결합해 글로벌 시장 진출을 확대하려는 전략적 의도가 반영됐다는 평가다. 국무부는 "민간 원자력 분야에서 상호 보완적 강점을 가진 3국이 각국 원전 산업 간 상호 호혜적인 협력을 촉진할 수 있는 기회를 제공한다"며 "프로젝트 위험을 줄이고 규모의 경제를 달성하며 민간 투자 유치를 촉진하는 '플릿(동일 노형 반복 건설) 배치 모델' 구축을 목표로 한다"고 밝혔다. 이어 "인허가 절차를 간소화하고 공급망을 최적화함으로써 3국 기업들이 인도·태평양 지역 파트너 국가에 보다 경쟁력 있는 선택지를 제공할 수 있다"며 "신형 원자로 기술이 확산되는 가운데 최고 수준의 원자력 안전, 보안, 비확산 기준을 유지하는 데 기여할 것"이라고 강조했다.

미국은 이번 협력의 실행력을 높이기 위해 재정 지원도 병행한다고 밝혔다. 국무부는 "SMR 기술의 책임 있는 활용을 위한 기반 구축(FIRST) 프로그램에 1000만 달러(150억 원) 이상의 신규 자금을 투입할 것"이라며 "인도·태평양 국가들의 안전하고 신뢰할 수 있는 원자력 에너지 도입을 위한 기술 지원을 제공한다"고 밝혔다. 또 "해당 자금은 SMR 프로젝트 개발을 촉진하고, 인력 양성을 위한 지역 교육 허브 설립에도 활용될 것"이라고 덧붙였다.

한편, 미국은 이번 정부 간 협력과 병행해 민간 차원의 원전 협력도 확대하고 있다고 밝혔다. 국무부는 "GE 버노바, 히타치, 삼성물산, SGE가 유럽에서 BWRX‑300 SMR 노형을 공동으로 추진하는 데 합의했다"며 "이번 공동 사업(산업 이니셔티브)가 MOC 이행을 뒷받침하고, 정부‑민간 협력을 통해 글로벌 에너지 안보를 강화하는 데 기여할 것"이라고 설명했다.

이번 3국 협력은 중국·러시아 중심의 원전 수출 구도에 대응해 한·미·일이 SMR 시장에서 공동 전선을 구축하려는 움직임으로 해석된다. 특히 인도·태평양 지역에서의 에너지 인프라 경쟁이 격화되는 상황에서, 원전 기술과 금융·공급망을 결합한 '패키지 수출 모델'이 본격화할지 주목된다.

마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 조현 외교부 장관이 2026년 7월 7일 튀르키예 앙카라에서 열린 NATO 정상회의 기간 중 3국 외교장관 회담을 갖고, 서명된 소형모듈원전(SMR) 협력 각서를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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