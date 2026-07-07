[MLB] 미네소타, 고우석 위해 로스터 정리...빅리그 데뷔 초읽기

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 데뷔를 눈앞에 둔 고우석이 마침내 빅리그 무대를 밟을 가능성이 커졌다. 미네소타가 고우석의 26인 로스터 등록을 위한 사전 작업을 마치면서 메이저리그 데뷔가 초읽기에 들어갔다.

미국 매체 '디 애슬레틱'의 미네소타 담당 기자 에런 글리먼은 7일(한국시간) 자신의 SNS를 통해 "미네소타가 고우석의 로스터와 불펜 자리를 마련하기 위해 우완 투수 코디 로어리슨을 트리플A 세인트폴로 내려보냈다"라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = WBC에서 활약하는 고우석. 2026.07.07 psoq1337@newspim.com

이어 "미네소타는 현금 트레이드를 통해 디트로이트로부터 고우석을 영입했고, 트레이드 조건에 따라 반드시 그를 26인 메이저리그 로스터에 등록해야 한다"라고 설명했다.

미네소타는 아직 고우석의 빅리그 등록을 공식 발표하지 않았지만, 로어리슨의 마이너리그 강등으로 로스터 한 자리가 확보되면서 등록 절차는 사실상 마무리 단계에 접어든 것으로 보인다.

이에 따라 고우석은 8일 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열리는 클리블랜드와의 홈경기부터 메이저리그 로스터에 합류할 가능성이 높다. 상황에 따라서는 이날 곧바로 빅리그 데뷔전을 치를 수도 있다.

고우석은 2024년 샌디에이고와 계약하며 메이저리그 진출에 도전했다. 그러나 이후 트레이드를 통해 마이애미로 이적했고, 다시 디트로이트로 팀을 옮기는 등 여러 차례 소속팀이 바뀌는 동안 메이저리그 무대에는 오르지 못했다.

지난 두 시즌 동안 줄곧 마이너리그에서 기회를 기다려야 했지만 포기하지 않았다. 올 시즌에는 한층 안정된 투구를 선보이며 반등에 성공했다.

마이너리그 27경기에 등판한 그는 3승 1패, 평균자책점 1.96을 기록했다. 뛰어난 구위와 안정적인 제구를 앞세워 불펜에서 존재감을 드러냈고, 꾸준한 활약은 결국 메이저리그 구단의 관심으로 이어졌다.

불펜 보강이 필요했던 미네소타는 그의 가능성을 높게 평가했고, 현금 트레이드를 통해 고우석을 영입하는 결정을 내렸다. 특히 트레이드 계약에 26인 로스터 등록 조건이 포함되면서 고우석은 이적과 동시에 빅리그 승격 기회를 얻게 됐다.

이제 관심은 실제 등판 여부에 쏠린다. 고우석이 클리블랜드전에서 마운드에 오른다면 2024년 미국 진출 이후 약 2년 만에 꿈꿔왔던 메이저리그 데뷔를 이루게 된다.

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