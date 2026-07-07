튀르키예에서 올해 첫 한·미·일 외교장관회의 예정...경제·안보 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 한·미·일 외교장관이 7일 나토 정상회의 계기 회의를 열어 한반도·지역정세·안보경제 협력을 논의했다.
- 세 장관은 AI·반도체 공급망, 중동 재건 및 대만·호르무즈 등 지역 안보 현안을 협의하며 3국 협력 동력을 재확인했다.
- 별도 한·미 회의가 성사될 경우 핵잠수함·원자력 협정 개정과 쿠팡 문제 등 양국 안보·경제 현안이 논의될 가능성이 있다.
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중동 재건, 호르무즈 자유 통항 문제 논의될 듯
한반도 비핵화·북·러 군사협력 관련 언급 주목
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한·미·일 외교장관이 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회담을 계기로 3국 외교장관 회의를 갖고 경제·안보 협력을 논의한다.
외교부는 조현 장관과 마코 루비오 미 국무부 장관, 모테기 도시미쓰(茂木敏充)일본 외무대신이 7일 늦은 오후 (현지 시간) 한·미·일 외교장관 회의를 개최할 예정이라고 밝혔다. 외교부는 한반도 문제, 지역 및 글로벌 정세, 3국 간 안보 및 경제 협력 등이 주요 의제가 될 것이라고 설명했다.
한·미·일 외교장관 회의 개최는 올해 들어 처음이다. 세 사람은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 3국 외교장관 회의를 가진 바 있다.
세 장관은 이번 회의를 통해 한·미·일 협력의 동력을 재확인할 예정이다. 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단산업 글로벌 공급망의 핵심 국가인 3국 간 안보·경제적 협력 심화 방안을 논의할 것으로 보인다.
미국-이란 전쟁 종전을 앞두고 중동 재건 사업 참여와 향후 평화 구상에 대한 논의도 있을 것으로 보인다. 또 호르무즈 해협 자유 통항 문제와 함께 대만 해협의 현상 유지 등 지역 정세와 관련된 의견 교환도 있을 예정이다. 한반도 정세와 관련해서는 비핵화와 북·러 군사 협력과 관련해 어떤 수준의 언급이 있을지 주목된다.
이번 나토 정상회의를 계기로 한·미 외교장관이 별도로 만날 것인지 여부는 아직 정해지지 않았다. 만약 한·미 외교장관 회의가 열릴 경우 핵잠수함·원자력 협정 개정 등 한·미 안보 협의 진전과 최근 한·미 간 갈등 요소로 떠오른 쿠팡 문제에 대한 논의가 이뤄질 것으로 보인다.
opento@newspim.com