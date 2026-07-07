조정식 의장, 한성숙 총리 접견…"AI 대전환 메가프로젝트 입법 적극 협력"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 7일 한성숙 총리를 만나 AI·경제 도약 입법 지원 의지를 밝혔다.
- 조 의장은 AI 3대 메가프로젝트와 규제 합리화에 공감하며 국회가 입법으로 적극 협력하겠다고 밝혔다.
- 조 의장은 상설 소통 채널 구축과 민생·산업안전 입법 지원을 강조했고 한 총리는 이에 공감했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한 총리 "법·제도적 지원 국회와 상의할 것"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장은 7일 의장 집무실에서 한성숙 국무총리를 만나 총리 임명을 축하하고, 인공지능(AI) 대전환과 경제대도약을 위한 국회의 입법 지원 의지를 밝혔다.
조 의장은 이 자리에서 "국내 굴지의 정보통신(IT)기업 최고경영자(CEO)에서 이재명 정부 초대 중소벤처기업부 장관을 거쳐 국무총리라는 막중한 책임을 맡게 되셨다"며 "혁신과 실용의 리더십으로 정부를 안정적으로 이끌어주시길 기대한다"고 환영했다.
이어 "AI 대전환을 위한 '3대 메가프로젝트'와 정부의 규제 합리화에 적극 공감한다"며 "관련 과제들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회도 입법으로 적극 협력하겠다"고 약속했다.
조 의장은 특히 경제 현장의 목소리를 입법과 정책으로 연결하기 위한 국회와 정부 간 '상설 소통 채널' 구축을 강조했다.
그는 "각 부처의 건의사항과 현장의 애로를 정부가 국회에 전달해 준다면 보다 효율적인 입법 지원이 가능할 것"이라며 효율적인 소통을 당부했다.
또한 조 의장은 "수출 최대 실적과 증시 호황 이면에는 높은 자살률, 산업재해, 고물가 등 서민들의 근심이 자리하고 있다"며 "내치를 책임지는 국무총리로서 민생 현장을 세심하게 살펴달라"고 요청했다.
이에 한 총리는 민생과 산업 안전을 위한 국회의 입법적 지원의 중요성에 적극 공감했다.
한 총리는 "메가 프로젝트의 비전이 잘 세워지고, 부처 및 기업들과의 협력이 원활하게 진행될 수 있도록 법·제도적 지원 방안에 대해 앞으로도 국회와 상의드리겠다"고 화답했다.
allpass@newspim.com