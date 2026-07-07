국책연구기관, 국토대전환에 연구 역량 집중…협력 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 정부가 7일 국토대전환 간담회를 열었다
- 주요 국책연구기관이 연구 현황을 공유했다
- 정부는 협력체계 강화와 연구 지원을 추진했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 3대 메가프로젝트를 포함한 국토대전환을 주요 정책으로 추진하고 있는 가운데, 국책연구기관이 모여 관련 연구 추진 현황을 공유하고 협력 체계 강화 의지를 확인했다.
국무조정실 국토공간 대전환 정책 실무추진단은 7일 국토대전환 추진과 관련해 주요 국책연구기관 간담회를 열었다고 밝혔다.
간담회에 참석한 연구기관은 한국개발연구원(KDI) 외에도 국토연구원, 산업연구원, 한국교육개발원, 한국교통연구원, 한국과학기술기획평가원, 한국문화관광연구원, 한국보건사회연구원, 한국지방행정연구원 등이다.
간담회는 3대 메가프로젝트를 포함한 국토대전환 프로젝트 추진 관련 연구 현황을 공유하고, 연구기관 간 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다. 현장에서 요구되는 정책과제에 대한 연구기관의 지원방안도 이번 자리를 통해 논의됐다.
김형태 KDI 부원장은 "수도권 집중과 지방소멸이라는 구조적 추세에 대응하기 위해서는 기존의 경제학적 접근을 넘어 국토균형발전의 필요성을 새롭게 정리할 필요가 있다"며 "초광역권 구축의 경제적 효과와 지역 간 파급효과, 정책 추진과정의 장애요인 등을 면밀히 분석해 국토대전환 정책이 실효성 있게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
권혜린 국토공간 대전환 정책 실무 추진단장은 "AI(인공지능) 글로벌 패권경쟁이 본격화되는 상황에서 3대 메가프로젝트의 신속한 추진을 위한 정책지원과 방안 연구 등은 더 이상 지체할 수 없는 국가적 과제"라며 "정책 추진과정에서 활용 가능한 구체적이고 실효성 있는 연구성과가 속도감 있게 도출될 수 있도록 주요 국책연구기관의 역량을 모아달라"고 당부했다.
국무조정실은 관계부처와 지방정부, 주요 국책연구기관 등과 협력하여 주제별 연구, 토론회 개최, 협동연구 등을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.
sheep@newspim.com