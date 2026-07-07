최저임금 5차 수정안 노사 격차 1060원…"1만1500원" vs "1만440원"

AI 핵심 요약beta
- 최저임금위원회가 7일 내년 최저임금 논의하며 노사 5차 수정안을 받았다.
- 노동계는 시급 1만1500원, 경영계는 1만440원을 제시해 격차가 1060원으로 줄었다.
- 최저임금위는 추가 심의를 통해 노사 간격을 더 좁혀 내년도 최저임금을 결정할 예정이다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내년 최저임금 인상 수준 논의가 이어지고 있는 가운데, 노사 제시안 간 격차가 기존 1290원에서 1060원으로 좁아들었다.
최저임금위원회는 7일 정부세종청사에서 제12차 전원회의를 열고 내년 최저임금액에 대한 노동계와 경영계의 5차 수정안을 받았다.
노동계는 시간급 1만1500원을 5차 수정안으로 제시했다. 올해 최저임금 1만320원보다 11.4% 올린 수준이다. 노동계가 최초 요구한 1만2000원보다 500원 양보했다.
경영계는 5차 수정안으로 올해 최저임금보다 1.2% 올린 시간급 1만440원을 냈다. 최초 요구안인 1만320원(동결)보다 120원 올랐다.
앞서 지난 11차 회의에서 최저임금위 근로자위원들과 사용자위원들은 각각 시급 1만1700원, 1만410원을 내년 최저임금으로 제시했다.
노사 간 격차는 1290원에서 1060원으로 줄었다.
내년도 최저임금은 이처럼 노사가 수정안을 반복 제시하면서 제시안 간 격차를 좁혀나가는 방식으로 결정된다.
최저임금위는 이번 간격을 더 좁히기 위해 전원회의 심의를 이어갈 예정이다.
노사 격차가 눈에 띄게 줄어들지 않으면 공익위원들은 심의 촉진 구간을 제시하고 그 안에서 합의나 표결을 유도할 수 있다.
sheep@newspim.com